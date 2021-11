1 Luigi Campagna spielt bei den Kickers eine enorm wichtige Rolle. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga beim SV Oberachern am heutigen Samstag den sechsten Sieg in Folge. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.















Oberachern - Die Stuttgarter Kickers haben in der Oberliga Baden-Württemberg derzeit einen Lauf. Nach zuletzt deutlichen Siegen, folge am vergangenen Samstag ein harterkämpfter 3:2-Heimerfolg gegen den FC Nöttingen.

Nun will der Tabellenzweite am Samstag (Anpfiff 14.30 Uhr) beim Tabellenzwölften SV Oberachern den sechsten Saisonsieg in Serie, um Spitzenreiter SGV Freiberg, der am Sonntag beim Schlusslicht FV Lörrach-Brombach ran muss, weiter unter Druck zu setzen. Mit einem Sieg könnten die Stuttgarter zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen.

Wie sich die Stuttgarter Kickers im Norden des Ortenaukreises schlagen werden, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Kommende Woche erwarten die Degerlocher im Heimspiel die Sportfreunde aus Dorfmerkingen.