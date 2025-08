Der SV Neustetten hat sein 50-jähriges Bestehen mit einem fulminanten Jubiläumswochenende gefeiert. Tausende Gäste, ein vielseitiges Programm für alle Generationen und über 300 freiwillige Helfer machten das Fest zu einem eindrucksvollen Gemeinschaftserlebnis – ganz in den Vereinsfarben Schwarz und Gelb.

Der offizielle Auftakt erfolgte am Freitagabend mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Gunter Schmid. Er würdigte den Verein als wichtigen sozialen Ankerpunkt der Gemeinde. Seit seiner Gründung 1975 sei der SV Neustetten ein bedeutender Faktor für den Zusammenhalt in den drei Ortsteilen – mit heute rund 1300 Mitgliedern, also etwa 30 Prozent der Bevölkerung.

Festakt mit Rückblick und Ehrungen

Beim Festakt wurden über 40 Sportler der ersten Stunde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Vereinsvorstand Jens Liedtke, seit 48 Jahren selbst Mitglied, blickte auf die Geschichte des Vereins zurück – von den gescheiterten frühen Anläufen der Radfahrer, Turner und Fußballer bis zur erfolgreichen Neugründung 1975. Mit einem Augenzwinkern lobte er den Farbwechsel zu Schwarz-Gelb als „Erfolgsgarantie“.

Kinder und ihre Eltern drehten beim Familientag eine Runde, spielten und probierten Sportarten aus. Foto: Andreas Straub

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher bereicherte das Programm mit einem Vortrag über seine Karriere und persönliche Verbindungen nach Neustetten. Für Heiterkeit sorgte eine KI-generierte Brandrede im Stil von Uli Hoeneß – zugeschnitten auf den SVN.

Sportliches Programm und ein legendäres Spiel

Am Samstag kämpften die Aktiven beim Gäupokal um Tore und Punkte. Viele der Spieler blieben bis in die Nacht – denn die Stäblehalle verwandelte sich in eine Partylocation: 1000 Gäste feierten bei der Malle-Party mit DJ Robin, der mit seinem Hit „Layla“ für ausgelassene Stimmung sorgte. Aufwendig dekoriert und mit einem eigens gebauten Steg für die Künstler ausgestattet, bot die Halle eine perfekte Bühne für das feucht-fröhliche Spektakel.

DJ Robin sorgte bei der Malle-Party am Samstag für Stimmung bei den 1000 Gästen. Foto: Andreas Straub

Auch der Sonntag hatte einiges zu bieten: Der Familientag stand ganz im Zeichen des Nachwuchses. Kinder konnten bei einer Stempelrunde ihre Geschicklichkeit in verschiedenen Sportarten testen – vom Balancieren über Ballwurf bis zu Fußballgolf und Tennis. Zwischen Sportheim und Stäblehalle herrschte reger Betrieb, es gab Rote, Pizza, Salatteller und selbst gemachte „SVN-Burger“.

Sportlicher Höhepunkt war das Legendenspiel

Der sportliche Höhepunkt war das Legendenspiel am Nachmittag, bei dem 44 Ehemalige aus den vergangenen Jahrzehnten noch einmal das Fußballfeld betraten – mit viel Spaß, aber auch der einen oder anderen konditionellen Grenze. Parallel spielten die Musikvereine aus Wolfenhausen und Nellingsheim im Zelt auf, während in der Halle bei Kaffee und Kuchen vor allem die ältere Generation Platz fand.

Alle sofort dabei – Vereinsgeist auf allen Ebenen

„Wir haben Glück mit dem Wetter, und der Zuspruch ist super“, freute sich Fußball-Abteilungsleiter Philipp Schmid. Über ein Jahr lang hatte ein Ausschuss das Fest vorbereitet – mit Erfolg. Schon beim Aufbau seien so viele Helfer erschienen, dass alles schneller fertig war als geplant. „Wenn jemand ausfällt, springen sofort drei andere ein“, so Schmid. Auch die jüngsten Mitglieder kamen zum Zug: Am Sonntagvormittag traten F-Jugendliche und Bambini erstmals um den Gäupokal an.

Fest-Finale mit Vesper und Musik

Den Schlusspunkt setzte das Gäupokalfinale am Montagabend, begleitet von einem Handwerkervesper und Musik der „Saure Kuttla“.

„Viele Menschen, die sich lange nicht gesehen haben, treffen sich hier wieder“, sagte Vorstand Jens Liedtke. „Mit dem Fest wollen wir die Menschen zusammenbringen.“ Das ist dem SV Neustetten gelungen – auf sportliche, festliche und ganz persönliche Weise.