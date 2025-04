SV Mitteltal-Obertal zieht Bilanz: Sieben Abteilungen stecken voller Leben

1 Bei der Hauptversammlung des SV Mitteltal-Obertal wurden zahlreiche Mitglieder geehrt; links Vorsitzender Mehmet Yilmaz, rechts sein Stellvertreter Benjamin Bächle, Dritter von rechts Geschäftsführer Frank Burkhardt. Foto:

Der SV Mitteltal-Obertal ist gut aufgestellt. Das kam bei der Hauptversammlung im voll besetzten Sportheim zum Ausdruck. Mit fast 1200 Mitgliedern zählt der SV Mitteltal-Obertal laut Vorsitzendem Mehmet Yilmaz zu den größten Sportvereinen in der Region.









Steigende Kosten in allen Belangen und immer wieder neue Auflagen belasten laut Mitteilung des Vereins auch den SV Mitteltal-Obertal. Bei den Verbandsabgaben sei ebenfalls eine erhebliche Kostensteigerung zu verzeichnen, so Vorsitzender Mehmet Yilmaz. Deshalb passt der Verein ab 1. Mai seine Mitgliedsbeiträge an.