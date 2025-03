Mit jeder Menge Engagement legten 20 Mädchen, 28 Jungen sowie zwei Erwachsene beim SV Mitteltal-Obertal im vergangenen Jahr das Deutsche Sportabzeichen ab. Nun wurden die Abzeichen an die Absolventen übergeben.

Je nach Leistung und Altersklasse wurde das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold vergeben. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination waren beim Ablegen des Sportabzeichen gefragt.

In der Weißenbachhalle begrüßte Bernd Günter vom SV Mitteltal-Obertal, Trainer und Abteilungsleiter der Sparte Leichtathletik, die Sportler. Der Sportkreis Freudenstadt war mit dessen Vizepräsident Uwe Beyer und Sportabzeichenreferent Michele Chiriatti vertreten. Günter danke Suzana Wondruschka und Sabine Eberhardt, die ihn beim Training und der Sportabzeichenabnahme unterstützt hatten.

Für die Kinder und Jugendlichen sei die Sportabzeichenübergabe ein ganz besonderer Tag. Schließlich blicke man auf ein Jahr voller Arbeit, Teamgeist und persönlicher Rekorde zurück. „Ihr habt euch dem Sportabzeichen gestellt und gezeigt, was in euch steckt“, brachte es Günter auf den Punkt.

Beeindruckend war nicht nur für ihn, wie sich der Nachwuchs durch die verschiedenen Disziplinen gekämpft hat. Die Disziplinen Laufen und Werfen wurden auf der Tartanbahn in Baiersbronn absolviert, zum Schwimmen ging es ins Panoramabad Freudenstadt.

Gelebte Freude am Sport

„Letzte Disziplinen wurden kurz vor Weihnachten im Stadion abgenommen“, berichtete Günter. Besonders betonte er, dass neben dem Teamgeist auch die Freude am Sport gelebt worden sei. Sein Dank ging an die Eltern und die Trainer, die die Kinder und Jugendlichen unterstützt und begleitet haben. Das Engagement und die Disziplin der Teilnehmer sei für alle ein Vorbild, so der Abteilungsleiter.

Ausgleich zum Alltag

Beyer betonte, dass der Sport ein wichtiger Ausgleich zu Schule und Beruf sei. Sport sei vielseitig. Das Sportabzeichen sei ähnlich wie die Nordische Kombination. So müsse man viele Dinge können, Ausdauer haben, schnell sein und in Sachen Koordination beweglich sein, erläuterte Beyer.

Sabine Eberhardt mit 18 Sportabzeichen und Bernd Günter mit 20 Sportabzeichen gehörten beim SV Mitteltal-Obertal zu den Absolventen, die schon viele Jahre mit von der Partie sind.

Beyer freute sich, dass gegenüber dem Vorjahr 15 Teilnehmer mehr das Sportabzeichen absolviert hatten. Er hoffe, dass wieder mehr Familien und Erwachsene das Sportabzeichen angehen. Am 27. September finde für Sportabzeichen-Prüfer in Glatten ein Erweiterungslehrgang für Menschen mit Behinderungen statt. Dabei geht es um die Vorgaben für Sportabzeichenabsolventen mit Behinderung.

In den kommenden Jahren will der SV Mitteltal-Obertal die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen wieder deutlich steigern. Dabei will der Verein durchaus wieder die Zahl von 100 Sportabzeichen anpeilen.

Die Absolventen

Bronze

Sam Braun, Mila Singer, Gian Luca Mazza.

Silber

Elias Hecker, Kian Hecker, Noel Wondruschka, Felix Bäuerle, Selina Sigwart, Greta Haist, Daniel Dos Santos Ribeiro, Leano Zöschg, Juliana Zöschg, Amelie Kalweit, Roberts Arturs Tarvids, Lars Müller, Lisa Kost, Adrian Kimmig, Leonie Thom, Nick Proettel, Noah Proettel, Letizia-Sophie Herbert, Marcel Veitinger, Jannik Mast, Lasse Holl, Lea Finkbeiner, Toni Finkbeiner, Franziska Hartleitner, Lukas Hartleitner.

Gold

Zoe Braun, Xena Finkbeiner, Leni Züfle, Amelie Hog, Ben Gjurin, Mark Gjurin, Sofia Lehmann, Luis Finkbeiner, Vladislav Kasonik, Daniel Zwenger, Samuel Kimmig, Levin Genkinger, Ben Genkinger, Anna-Lena Gaiser, Nayla Roeke.

Erwachsene, Gold

Bernd Günter und Sabine Eberhardt. Günter hat das Sportabzeichen 20-mal abgelegt, Eberhardt 18-mal.