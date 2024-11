SV Mitteltal-Obertal: Skispringer Janne Schmelzle hofft auf weitere Nominierungen

1 Mit Platz 22 kehrte Janne Schmelzle vom Alpencup zurück. Foto: Schmelzle

Janne Schmelzle vom SV Mitteltal-Obertal hat den ersten internationalen Skisprung-Wettkampf bestritten.









Link kopiert



Mit Janne Schmelzle hat der SV Mitteltal-Obertal ein Juwel im Skispringen in seinen Reihen. Das zeigte sich bereits mehrmals in den Vorjahren. Seit September 2023 ist Schmelzle nun im Skiinternat Furtwangen zu Hause. Dort findet der 16-Jährige nahezu optimale Trainingsbedingungen vor. Dazu tragen die nicht allzu weit entfernten Schanzenanlagen in Hinterzarten bei. Lange Anfahrten von der Heimat zum Sprungtraining auf der großen Anlage gehören somit der Vergangenheit an.