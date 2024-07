1 Mitteltals Geschäftsführer Frank Burkhardt mit dem zukünftigen U10 Trainer des KSC Hermann Burkhardt. Foto: SV Mitteltal-Obertal

Herrmann Burkhardt wechselt als U-10 Trainer vom SV Mitteltal-Obertal zum KSC. Er absolvierte mit Rekordzeit die C-Lizenz und ist ein absolutes Trainertalent.









Mit Hermann Burkhardt verliert der SV Mitteltal-Obertal seinen jüngsten lizenzierten Jugendtrainer an den Karlsruher SC. Hermann Burkhardt absolvierte in Rekordzeit mit gerade einmal 16 Jahren seine C-Lizenz. Diese schloss er mit Bravour im März dieses Jahres an der Sportschule in Karlsruhe ab.