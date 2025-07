Der SV Harthausen veranstaltete auf seinem Sportgelände ein rundum gelungenes Fußballwochenende.

Bei bestem Sommerwetter wurde gekickt, gefeiert und genossen – mit spannenden Turnieren, großartiger Stimmung und zahlreichen Besuchern. Los ging’s am Freitagabend mit dem AH-Turnier, bei dem der SV Harthausen auf die Mannschaften aus Oberndorf/Aistaig und Bochingen traf. In entspannter Atmosphäre stand der Spaß am Spiel im Vordergrund. Musikalische Untermalung lieferte das Team von „Quetschmusikoff“.

Lesen Sie auch

28 Teams nehmen an Elfmeterturnier teil

Am Samstagvormittag ging’s weiter mit dem D-Jugend-Turnier. Die jungen Teams aus Harthausen, Stetten/Eyachtal, Hochmössingen, Schramberg und Leidringen zeigten tollen Einsatz. Ab 17.30 Uhr wurde es dann richtig voll: 23 Herren- und fünf Damenmannschaften traten beim großen Elfmeterturnier an. Mit dabei waren kreative Teamnamen, spannende Duelle und jede Menge Spaß. Das Team „Tor 1 bitte abbauen“ (Herren) und „Mittlere Garde 2“ (Damen) erreichten dabei den ersten Platz.

Im Anschluss wurde im Festzelt bis spät in die Nacht gefeiert – DJ Guppa sorgte für beste Stimmung.

Große Auswahl an Getränken und Speisen

Am Sonntagmorgen stand das E-Jugend-Turnier auf dem Programm. Acht Mannschaften aus der Region waren am Start. Direkt danach zeigten auch die F-Junioren beim Mittagsturnier ihr Können – für viele war es das erste große Turnier. Die Gäste konnten sich über eine leckere Auswahl an Speisen und Getränken freuen: Ob Burger, Sangria, Sommerschorle oder Eis – für jeden war etwas dabei. Das gesamte Wochenende war sehr gut besucht, von der Organisation über das Wetter bis zur Stimmung hat einfach alles gepasst. Den Abschluss bildete ein zügiger Abbau – kurz bevor ein Sommergewitter dem Rasenplatz seine wohlverdiente Pause gönnte.