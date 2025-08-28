SV Gültlingen: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

„Ich erwarte, dass es in dieser Bezirksliga-Sison enger wie in der letzten zugeht. Der SV Gündringen, der SV Alpirsbach/Rötenbach, der SV Mitteltal/Obertal und der SV Marschalkenzimmern waren am Ende doch sehr abgeschlagen. Da hat das spielerische Potential gefehlt“, meint der Gültlinger Spielleiter Gunter Deuble, dessen Team in der Vorsaison den siebten Rang belegte. Er meint: „Zu den Landesliga-Absteigern TSF Dornhan und SV Wittendorf kann ich wenig sagen. Der Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach ist spielerisch stark und lebt genauso wie die anderen Neulinge von unten – die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, die SG Dornstetten und der TSV Mötttlingen – vom Zusammenhalt und der Unterstützung der eigenen Zuschauer.“

In Ottenbronn immer schwer Zumindest am ersten Spieltag schien sich diese These zu bewahren, denn einzig und allein dem SV Baiersbronn gelang mit 4:1 ein relativ deutlicher Sieg gegen Grün-Weiß Ottenbronn. Eben jene Grün-Weißen sind der Gegner am Sonntag des SV Gültlingen. „Ottenbronn hat mit Dean Reich einen wichtigen Spieler verloren, aber gegen sie ist es gerade auf ihrem kleinen, eigenen Platz immer sehr schwer. Spielerisch kommen wir gegen sie vielleicht nicht weit, von daher sollten wir gegen dieses auch noch kampfstarke Team kämpferisch dagegen halten, denn wer mehr Zweikämpfe gewinnt, der hat auch mehr Ballbesitz“, geht Deuble auf den nächsten Duellanten ein und findet: „Im Großen und Ganzen war es eine relativ gute Vorbereitung von uns. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir waren insgesamt mit beiden Mannschaften immer zwischen 17 und 25 Spieler in den Einheiten und konnten somit vernünftig trainieren. In den Vorbereitungsspielen haben wir allerdings noch zu viele Gegentore bekommen und haben zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Diese müssen wir minimieren. Zudem müssen wir auch noch unsere Chancenauswertung verbessern.“ Deuble weiter: „Unsere Stärke ist der große und ausgeglichene Kader. Wir können jederzeit ohne Leistungsabfall fünfmal durchwechseln. Gerade zu Beginn der Saison, wenn noch nicht alle Spieler mit dabei sind, ist dieses ein großer Vorteil, vielleicht auch über die ganze Saison hinweg. So gelingt es uns auch eventuelle Ausfälle wie jetzt gegen Ottenbronn vom gesperrten Lukas Roller oder zuletzt durch die Sperre von Timo Nestle sehr gut zu kompensieren.“

TSF Dornhan in Nagold

Ebenfalls am Sonntag ab 15 Uhr empfängt der VfL Nagold II die TSF Dornhan, die am ersten Spieltag beim 4:4 im Eröffnungsspiel gegen den VfR Sulz gleich ein mächtiges Spektakel veranstalteten. Nach dem 4:1 durch Spielertrainer Philipp Rumpel in der 80. Minute sah der VfR schon wie der sichere Sieger aus, doch die späten TSF-Treffer von Augustin Marquez (88.), Florian Siegel (90.+4) und Emre Karademir vom Punkt aus (90.+4) sorgten für ein Remis.

Der VfR Sulz empfängt am Sonntag den SV Eutingen, der in der Vorsaison trotz 56 Punkten aus 34 Spielen und einem überaus positiven Torverhältnis von 68:49 nur auf dem neunten Rang hereinkam. Spitzenreiter SV Baiersbronn wird alles daran setzen, den Platz an der Sonne zu behalten, doch die SF Gechingen, die mit einem 0:1 gegen den SV Eutingen starteten, werden es dem Primus sicherlich nicht einfach machen.

Forscher Aufsteiger

Nach dem ausgezeichneten vierten Platz wurde die SG Felldorf/Bierlingen mit einem 0:2 gegen den forschen Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach, der sich mit dem SV Althengstett messen muss, unsanft auf den Boden der Tatsachen katapultiert. In Altburg hat die SG Felldorf/Bierlingen die ersten Zähler fest im Visier.

Der TSV Möttlingen steht zu Hause gegen den SV Wittendorf vor einer schweren Aufgabe und die SG Dornstetten möchte nach dem 1:2 gegen den SV Wittendorf, bei dem einzig und allein Leon Schenkel traf, vor heimischer Kulisse gegen den Neuling SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee reüssieren.