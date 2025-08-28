SV Gültlingen: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

Abteilungsleiter Gunter Deuble sieht zwar noch einige Fehler bei seinem SV Gültlingen, insgesamt ist er aber mit der Vorbereitung zufrieden. Am Sonntag muss sein Team nach Ottenbronn.
„Ich erwarte, dass es in dieser Bezirksliga-Sison enger wie in der letzten zugeht. Der SV Gündringen, der SV Alpirsbach/Rötenbach, der SV Mitteltal/Obertal und der SV Marschalkenzimmern waren am Ende doch sehr abgeschlagen. Da hat das spielerische Potential gefehlt“, meint der Gültlinger Spielleiter Gunter Deuble, dessen Team in der Vorsaison den siebten Rang belegte. Er meint: „Zu den Landesliga-Absteigern TSF Dornhan und SV Wittendorf kann ich wenig sagen. Der Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach ist spielerisch stark und lebt genauso wie die anderen Neulinge von unten – die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, die SG Dornstetten und der TSV Mötttlingen – vom Zusammenhalt und der Unterstützung der eigenen Zuschauer.“