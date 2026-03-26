SV Gültlingen: Angstgegner VfR Sulz kommt am Samstag

Ungemein eng geht es im Hinterfeld der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zu, so dass die am Sonntag um 15 Uhr angepfiffene Partie zwischen dem Zehntplatzierten SV Althengstett und dem 13. der Rangliste, Grün-Weiß Ottenbronn. von immenser Bedeutung für beide Teams ist. Mit einem Sieg könnten die Grün-Weißen nach Punkten mit dem Duellanten, der jedoch ein Spiel in der Hinterhand hat, gleichziehen. Das Hinspiel entschied Grün-Weiß Ottenbronn durch Treffer von Julian Glowatzki (65.) und Micael Marques (90.+2) mit 2:0 für sich.

Bereits am Samstag um 15.30 Uhr kommt es zum Schlager zwischen dem Tabellenvierten SV Gültlingen und dem Spitzenreiter VfR Sulz. Da die Hausherren alle drei bisherigen Aufeinandertreffen gewann, sprechen der Gültlinger Abteilungsleiter Gunter Deuble und VfR-Pressewart Michael Hess unisono von einem „Sulzer Angstgegner“.

Einfach ein guter Verein

„In Gültlingen wird es für uns ganz schwierig werden zu bestehen. Das ist einfach ein guter Verein mit einer guten Mannschaft“, meint Hess. „Sulz ist stark und verfügt über brutal schnelle Außenspieler“, hat auch Deuble großen Respekt vor dem Widersacher. Beide Teams präsentieren sich im bisherigen Saisonverlauf hervorragend, aus der Mittelfeldmannschaft der letzten Jahre Gültlingen ist ein würdiger Herausforderer geworden und der VfR, der im Vorjahr fast abgestiegen wäre, ist ohnehin die große Überraschung der Runde. „Mit unserer Punkteausbeute sind wir sehr zufrieden. Wenn es läuft dann läuft es einfach, das war im Vorfeld nicht zu erwarten. Wir haben ein tolles Trainerteam, die Spieler präsentieren sich als Einheit, gehen zusammen drauf, verschieben gemeinsam und kämpfen für den anderen. Zudem haben wir mit Falk Kitzlinger einen Torwart, der alles hält“, benennt Hess die Erfolgsfaktoren. „Wenn wir in Richtung Ende der Saison immer noch da oben stehen würden dann kann man sich gerne über anderes unterhalten, aber wir wissen wo wir herkommen und von daher gilt es weiterhin Punkte für den Nichtabstieg zu sammeln“, stapelt Hess tief. „Die Planungen für die neue Runde laufen schon. Ziel ist es den Kader weitestgehend zusammen zu halten und diesbezüglich befinden wir uns in guten Gesprächen. Vielleicht kommt auch noch der ein oder andere Neuzugang“, verrät Hess.

SVG schaut nicht nach oben

„Wir schielen nicht nach oben. Für uns gilt es so schnell wie möglich 45 bis 50 Punkte zu sammeln, um abstiegsmäßig komplett aus dem Schneider zu sein. Alles andere wäre Zugabe“, sieht Deuble die Angelegenheit ähnlich. Verzichten müssen die Gültlinger, bei denen es laut Deuble schon einige Zusagen bezüglich der Spielzeit 2026/27 unter dem zukünftigen Trainer Alexander Ott gibt, zukünftig komplett auf Luca Burkowski, der wegen eines Knorpelschaden mit 25 Jahren seine Karriere beenden muss. „Burkowski hatte seine sportliche Zukunft noch vor sich. Das ist ein schwerwiegender Verlust für uns, denn er war eine Granate über die linke Seite und somit ein echter Leistungsträger“, bedauert Deuble, dessen Team sich zuletzt 1:1 vom Tabellenzweiten SF Gechingen trennte. „Es war eine sehr temporeiche Partie, in der wir sehr laufbereit und zweikampfstark waren und uns wenige Fehlpässe und sonstige Fehler geleistet haben“, blickt Deuble zurück.

SV Baiersbronn nur Sechster

Die zweitplatzierten Gechinger bekommen es am Sonntag mit dem Remiskönig SG Felldorf/Bierlingen zu tun, der sich bereits achtmal mit dem Widersacher die Punkte teilte. Der Tabellendritte SV Wittendorf darf die fünftbeste Mannschaft in der Fremde, die SG Oberreichenbach/Würzbach, mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der SV Baiersbronn ist durch die Niederlagen gegen die Topteams SF Gechingen (2:4) und VfR Sulz (1:3) auf den sechsten Tabellenplatz zurückgefallen. Gegen den kriselnden VfL Nagold II sollte dringend der zehnte Saisonsieg her.

Der TSV Möttlingen möchte gegen den Favoriten 1. FC Altburg einen weiteren Anlauf für den so sehnsüchtig herbeigesehnten zweiten Erfolg in der Runde machen. Im Kellerkracher zwischen dem Vorletzten TSF Dornhan und der unmittelbar davor rangierenden SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee zählen für beide Mannschaften nur drei Zähler.

Der SV Eutingen hat zwar fünf und Duellant SGM Dornstetten drei Punkte Vorsprung vor Grün-Weiß Ottenbronn auf dem vermeintlichen Schleudersitz, aber das ist wahrlich kein sanftes Ruhekissen und zudem kann sich die Anzahl an direkten Absteigern ohnehin noch vergrößern.