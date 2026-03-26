SV Gültlingen: Angstgegner VfR Sulz kommt am Samstag

Der SV Gültlingen bekommt es am Samstag in der Bezirksliga Nordschwarzwald mit seinem Angstgegner VfR Sulz zu tun. Am Sonntag kommt es in Althengstett zum Derby.
Ungemein eng geht es im Hinterfeld der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zu, so dass die am Sonntag um 15 Uhr angepfiffene Partie zwischen dem Zehntplatzierten SV Althengstett und dem 13. der Rangliste, Grün-Weiß Ottenbronn. von immenser Bedeutung für beide Teams ist. Mit einem Sieg könnten die Grün-Weißen nach Punkten mit dem Duellanten, der jedoch ein Spiel in der Hinterhand hat, gleichziehen. Das Hinspiel entschied Grün-Weiß Ottenbronn durch Treffer von Julian Glowatzki (65.) und Micael Marques (90.+2) mit 2:0 für sich.