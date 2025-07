Die Athletinnen und Athleten des SV Flözlingen nahmen erfolgreich an den Baden-Württembergischen Meisterschaften im olympischen Zweikampf in Heinsheim teil.

In den Altersklassen der Jugend, Junioren und Senioren/Aktiven belegten alle sechs Eschachtäler ausschließlich obere Podestplätze. Trainer Reiner Müller war mehr als zufrieden.

Auch mit Mannschaft Vize-Titel

Getoppt wurde das Ganze noch durch den Gewinn der Baden-Württembergischen Mannschafts-Vizemeisterschaft mit 392,8 Relativpunkten (RP) des SV Flözlingen vor dem gastgebenden TSV Heinsheim mit 352 RP und dem verdienten Sieger KSV Durlach mit 419 RP.

Jugendheberin Ariane Kramer bis 58 kg (Reißen: 64 kg / Stoßen 76 kg / Relativ: 101 RP) und auch ihr älterer Bruder Marius (Reißen: 112 kg / Stoßen 138 kg / Relativ: 62,8 RP) bei den Junioren bis 94 kg, dürfen sich verdienterweise Baden-Württembergischer Meister nennen. Beide stellten Bestleistungen auf und man darf gespannt sein, was sie bei den deutschen Meisterschaften im Herbst noch zeigen werden. Die Ehrungen nahm Landestrainer, Weltmeister und erfolgreicher Olympionike, Oliver Caruso vor. Einen weiteren Titel für den SV Flözlingen holte Jan Beha (Reißen: 87 kg / Stoßen 103 kg / Relativ: 78,0 RP) in der Jugend der Klasse bis 65 kg. Auch er überzeugte mit Bestleistungen im Reißen und Stoßen und ließ alle anderen hinter sich. BW-Vizemeisterinnen wurden Malena Kramer (Reißen: 64 kg / Stoßen 77 kg / Relativ: 75 RP) bei den Junioren bis 69 kg und Jana Ohnmacht (Reißen: 57 kg / Stoßen 74 kg / Relativ: 76 RP) bei den Jugendlichen bis 63 kg. Eduard Miller (Reißen: 102kg / Stoßen 128 kg / Relativ: 56,6 RP) blieb noch der Schlussakkord. Am Samstagabend rundete er die Erfolgsbilanz des SV Flözlingen bei den Senioren/Aktiven in der Klasse bis 88kg ab und sicherte sich ebenfalls die Silbermedaille.