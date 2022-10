1 Allrounder Marian Riedinger (li.) ist ein heißer Kandidat für die Anfangsformation im WFV-Pokalspiel in Fellbach. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Titelverteidiger Stuttgarter Kickers nimmt die WFV-Pokal-Achtelfinal-Hürde beim Verbandsligisten SV Fellbach ernst. Dennoch dürfte Coach Mustafa Ünal die eine oder andere Stammkraft schonen.















Für Mario Marinic, den Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach, steht fest: „Der Kader der Stuttgarter Kickers gibt in der Breite so viel her. Daraus könnten zwei Teams gebildet werden, die in der Oberliga um den Aufstieg mitspielen.“ Das würde bedeuten, sein Trainerkollege Mustafa Ünal könnte im WFV-Pokal-Achtelfinalspiel an diesem Dienstag (14 Uhr/Max-Graser-Stadion) in Fellbach beliebig durchwechseln, ohne dass ein Leistungsabfall beim souveränen Oberliga-Spitzenreiter zu befürchten wäre.

Darauf wird sich Ünal aber nicht einlassen. Er wird in Anbetracht der kräftezehrenden Wochen zwar die Rotationsmaschine anwerfen, aber eben nur sehr dosiert. „Wir müssen die richtige Balance finden. Ich werde in einem Pflichtspiel gegen einen guten Gegner nicht komplett durchwechseln, sondern die Spieler herausnehmen, die eine Pause benötigen, auch um keine Verletzung zu riskieren“, sagt der Kickers-Coach.

Spieler aus der zweiten Reihe im Fokus

Genügend Spieler aus der zweiten Reihe brennen auf ihren Einsatz: Zum Beispiel Marian Riedinger, die Maier-Zwillinge Loris und Leon, Markus Obernosterer, Ivo Colic, die Eigengewächse Oguzhan Kececi, Halim Eroglu oder auch Tyron Profis, dem Ünal gute und fleißige Trainingsarbeit attestiert. Auch Neuzugang David Nieland hat nach seiner Verletzung am Sonntag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert.

Zwischen 2500 bis 3000 Zuschauer werden erwartet. Für die Kickers gibt es im Spiel beim Verbandsliga-Fünften ein Wiedersehen mit den ehemaligen Blauen Leon Braun und Niklas Pollex.

Achtelfinale auf einen Blick

SV Fellbach - Stuttgarter Kickers

Normannia Gmünd - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sport-Union Neckarsulm - SSV Ulm 1846

VfB Bösingen - VfR Aalen

FC Holzhausen - TSG Balingen

Rot-Weiß Weiler - TSG Backnang

FC 07 Albstadt - Türkspor Neu-Ulm

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SSV Ehingen-Süd

(Alle Spiele finden am 1. November, 14 Uhr, statt).