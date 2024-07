SV Eutingen: Der Verbandsligist will mit einigen neuen Spielerinnen vorne mitspielen

1 Der SV Eutingen hat etliche Zugänge aus der eigenen B-Jugend (hinten von links): Fabienne Ehreiser, Monique Heine, Mayram Ben Tahar, Lene Berner; (vorne von links):Tamina Fuchs, Diana Schmidt, Lisa Baderschneider. Es fehlen Judith Müßigmann, Sabrina Pag Foto: SV Eutingen

Das Verbandsligateam des SV Eutingen hat sich mit vielen Eigengewächsen verstärkt. Klar ist: Die Mannschaft soll vorne mitspielen.









Die Verbandsliga-Frauen des SV Eutingen waren in der vergangenen Runde als Aufsteiger die große Überraschung, als man die Vizemeisterschaft einfahren konnte. In diesem Fahrwasser soll es nun auch in der kommenden Saison weitergehen. Daher war man über den Sommer nicht untätig und stockte den Kader in der Breite deutlich auf. Die dünne Personaldecke war zuletzt der wohl einzige Schwachpunkt im sonst so überzeugenden Team um Trainer Dominik Rakoczy.