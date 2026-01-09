SV Eutingen: Bezirksligist erhält Verstärkung und verlängert mit Trainern
Der Bezirksligist SV Eutingen hat sich in der Winterpause mit einem Neuzugang verstärkt und auch in Sachen Trainerteam hat der Verein Neues zu berichten.

Ein neuer Cheftrainer hat im Sommer beim SV Eutingen übernommen, hinzu kamen neue Spieler – unter anderem drei vom TuS Ergenzingen. Aktuell steht das Team aus dem Gäu auf Rang sechs der Bezirksligatabelle und holte acht Siege aus 16 Spielen. Keine schlechte Bilanz für die Mannschaft, die sich im Sommer vor allem als Ziel setzte, „den Klassenerhalt möglichst zeitnah einzutüten“, wie es Abteilungsleiter Patrick Sautter gesagt hatte. Alles andere sieht man beim SVE als „Bonus“.

 

Da man mit den Trainern Julian Katz und Kai Sieb (Spielertrainer) zufrieden ist, freut man sich im Gäu, dass man mit beiden für die Saison 2026/27 inzwischen sogar verlängern konnte. Für Sieb wird es die vierte Saison beim SVE sein.

Neu dazugewinnen konnte der Bezirksligist Phillip Balukcic vom SV Gündringen (Kreisliga A). Der Sohn des dortigen Ex-Trainers Pero Balukcic, der im Oktober sein Amt abgegeben hatte, spielt auf der Sechs, ist 20 Jahre alt und war vor Gündringen beim VfL Nagold in der Jugend aktiv.

 