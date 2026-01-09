SV Eutingen: Bezirksligist erhält Verstärkung und verlängert mit Trainern

1 Ein neuer Spieler stößt im Winter zum SV Eutingen. Foto: Eibner-Pressefoto Der Bezirksligist SV Eutingen hat sich in der Winterpause mit einem Neuzugang verstärkt und auch in Sachen Trainerteam hat der Verein Neues zu berichten.







Ein neuer Cheftrainer hat im Sommer beim SV Eutingen übernommen, hinzu kamen neue Spieler – unter anderem drei vom TuS Ergenzingen. Aktuell steht das Team aus dem Gäu auf Rang sechs der Bezirksligatabelle und holte acht Siege aus 16 Spielen. Keine schlechte Bilanz für die Mannschaft, die sich im Sommer vor allem als Ziel setzte, „den Klassenerhalt möglichst zeitnah einzutüten“, wie es Abteilungsleiter Patrick Sautter gesagt hatte. Alles andere sieht man beim SVE als „Bonus“.