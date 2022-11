1 Horst Steffen hat allen Grund zum Jubeln – er überwintert mit Aufsteiger SV Elversberg in der dritten Liga mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze. Foto: Imago/Fußball-News Saarland/Fabian Kleer

Aufsteiger SV Elversberg verblüfft in der dritten Liga mit begeisterndem Offensivfußball und ist inzwischen sogar ein heißer Tipp für die zweite Liga. Erfolgsgarant ist Trainer Horst Steffen, der in dem Höhenflug Parallelen zu seiner Zeit bei den Stuttgarter Kickers sieht.















An was dieser Höhenflug des Fußball-Drittligisten SV Elversberg denn liegt? „Einzig und allein am Trainer“, antwortet Horst Steffen. Kurz lässt er einen perplexen Zuhörer zurück, dann lacht er herzhaft. Diese Schlagfertigkeit, aber auch dieses Selbstbewusstsein gehörte in der Zeit bei den Stuttgarter Kickers nicht zu seinen hervorstechenden Eigenschaften. Dort ist der Mensch Horst Steffen hauptsächlich durch seine freundliche, höfliche, äußerst sympathische, aber stets eher zurückhaltende Art in Erinnerung geblieben. „Ich habe bei den Kickers Erfahrungen gemacht, die mich reifer gemacht haben“, sagt der Trainer, der in seiner aktuellen Erfolgsgeschichte durchaus Parallelen sieht zu den lange Zeit begeisternden Auftritten der Blauen unter seiner Regie.