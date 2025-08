Bei besten Wetterbedingungen mit angenehmen 24 Grad fanden in Welzheim die württembergischen Bogenschießen-Meisterschaften im Freien statt. 402 Schützen hatten sich für sie qualifiziert – auch vom SV Ebhausen und den SF Gechingen.

In der Blankbogen-Schülerklasse (35 Meter) konnte der SV Ebhausen mit Mattis Hausdorf einen starken Jungschützen ins Rennen schicken. Der siegte mit zwei ganz gleichmäßigen Runden von 303 und 304 mit insgesamt 607 Ringen ganz deutlich vor seinen Konkurrenten. In der Blankbogen-Masterklasse (50 Meter) erreichte sein Vater Pirmin Hausdorf mit 544 Ringen den neuten Platz.

Bronze für Albrecht Meyer

Mit dem Langbogen hatten sich insgesamt zehn Männer qualifiziert, davon zwei vom SV Ebhausen. Hier ging die Bronzemedaille nach Ebhausen: Albrecht Meyer erreichte mit 539 Ringen den Platz auf dem Treppchen. Bemerkenswert: Meyer benutzt einen selbst gebauten Bogen aus dem Stamm einer Eibe. Andelko Grgic vom SVE landete mit 516 Ringen den sechsten Platz.

Bei den Recurve-Bogenklassen mit Visier hatte es nur ein Ebhausener zur Landesmeisterschaft geschafft. Holger Pätzold kam in der Masterklasse (60 Meter) mit 579 Ringen auf den 17. Platz.

Der jüngste Starter vom SVE, Robin Lutz, trat mit dem Blankbogen in der Schülerklasse C gegen Visierschützen an und erreichte bei seiner ersten Landesmeisterschaft beim Halbprogramm von 36 Pfeilen 230 Ringe und damit den den neuten Platz.

SF Gechingen auf Platz fünf

In der Mannschaftswertung der Blankbogenklasse erreichten Steffen Hüneburg, Tanja Fahr und Martin Fahr für die SF Gechingen den respektablen fünften Platz. Besonders hervorzuheben ist Tanja Fahr, die sich zudem in der Einzelwertung der Frauen den fünften Platz sicherte.

In der Klasse Compound Master erzielte der Gechinger Wolfgang Neumann ebenfalls einen soliden fünften Platz. Bei den Compound Herren überzeugte Kaj Liebherr von den Sportfreunden mit einer herausragenden Leistung und wurde Zweiter.