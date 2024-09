1 Holger Runft schießt für den Schützenverein Ebhausen. Foto: Spathelf

Mit 306 Ringen hatte sich Holger Runft vom SV Ebhausen qualifiziert für die deutsche 3D-Meisterschaft. Dort legt er mit 318 Ringen nach und wird Fünfter.









Link kopiert



Holger Runft vom SV Ebhausen hatte sich über die württembergische Landesmeisterschaft in Murrhardt in der Langbogen-Masterklasse für die deutsche 3D-Meisterschaft in Celle (Niedersachsen) qualifiziert. Insgesamt waren 360 Teilnehmer am Start.