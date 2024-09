Das Gästeschießen der Bogenschützen des Schützenverein Ebhausen kam bei allen Beteiligten gut an.

Der Pfeil liegt auf der Bogensehne, der linke Arm ist zur Scheibe ausgestreckt, drei Finger der rechten Hand ziehen die Sehne mit dem Pfeil zum Gesicht, kurz das Ziel anvisiert, die Finger öffnen sich, der Pfeil geht ab und bohrt sich in die „Goldene Zehn“ auf der Scheibe – oder auch mal daneben.

Bei zwei Gästeschießen mit ganz unterschiedlichen Gruppen – einmal mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Häfele aus ganz Europa und einmal mit einer Stammtischrunde aus Neubulach – haben diese das Bogenschießen auf dem Bogenplatz in Ebhausen näher kennen gelernt.

Die Anleitung erfolgte durch erfahrene Bogenschützen des SV Ebhausen. Nach einer Einweisung durch den Bogen-Sportleiter Pirmin Hausdorf begann für die Gäste ein kleiner Wettkampf. Beim Schießen stellte sich heraus, dass es einerseits „bogensportliche Naturtalente“ gibt, andererseits sah man, dass bei manchen schon Erfahrungswerte vorhanden sind.

Treffer wurden meist mit anerkennendem Applaus bedacht

Auch die Teambildung wurde gefördert, indem man die Wettkämpfer in Gruppen einteilte. Gute Treffer wurden meist mit anerkennendem Applaus bedacht und alle hatten ihren Spaß an der Sache. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse war die Spannung hoch. Oft lagen die erzielten Ringzahlen von Siegern und Platzierten nur hauchdünn auseinander, und es wurden dann Gold-. Silber und Bronzemedaillen vergeben. Nach der Siegerehrung wurde jeweils noch gegrillt und gemütlich am Lagerfeuer zusammengesessen.

Wenn Firmen, Vereine oder sonstige Gruppen an einem ähnlichen Gästeschießen interessiert sind, können sie unter www.sv-ebhausen.de mit dem Bogen-Sportleiter Kontakt aufnehmen. Er wird versuchen, gemeinsam einen passenden Termin zu finden.