Peter Hammerdinger geht mit Profiwissen in die neue Saison

1 Hannes Wolff (von links), Torsten Fink, Peter Hammerdinger und Marek Mintál Foto: Privat Beim DFB-Trainerkongress gab es für den SVD II-Coach Input aus dem Profifußball.







Link kopiert



Peter Hammerdinger, seines Zeichens Trainer des SV Dotternhausen II, hat für seine Arbeit gerade besonders fruchtbare Tage hinter sich gebracht. Zwei Tage lang nahm er am ersten Trainer-Kongress in der Sportschule Oberhaching in Bayern teil.