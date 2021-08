1 Enrique Blanco gibt bei den Bad Dürrheimern die Richtung vor. Der Coach erwartet gegen den SV Denkingen einen Heimsieg. Foto: Herrmann

Ein interessantes Spiel könnte am Samstag in der Kurstadt laufen. Der SV Denkingen ist zu Gast – und will den letzten Liga-Ausrutscher wettmachen.

Die Gastgeber möchten nach ihrer etwas unglücklichen 0:2-Niederlage beim Hegauer FV nun wieder punkten. Der SV Denkingen patzte am vergangenen Wochenende daheim gegen den FC Löffingen (3.4). Das Team von Trainer Joachim Rudies wird deshalb mit einer Portion Wut im Salinenstadion auftauchen. Das Ziel der Gäste ist klar. Aus Bad Dürrheim gilt es für sie, Punkte mitzunehmen. Dies sieht auch der frühere Königsfelder Torhüter Patrick Rominger so, der bei den Denkingern aktuell die Nummer 2 ist: "Unsere Heimniederlage gegen Löffingen war einfach unnötig. Dies wollen wir in Bad Dürrheim wieder wettmachen und dementsprechend ist unser Team auch heiß auf den Samstag."

Kein Vorwurf nach Niederlage

Bad Dürrheims Coach Enrique Blanco wollte seinem Team nach der Niederlage beim Hegauer FV keinen Vorwurf machen. "Vieles hat gepasst. Wenn wir unsere Chancen nutzen, nehmen wir auch etwas aus Welschingen mit", hofft er nun auf ein Erfolgserlebnis am Samstag.

Personell hat der Bad Dürrheimer Trainer wieder mehr Optionen als zuletzt. Isa Sabuncuo kehrt ebenso in den Kader zurück wie Mark Pintyak und Jeremias Fischerkeller. Coach Enrique Blanco zeigt sich vor der knackigen Heimaufgabe zuversichtlich: "Wenn wir über eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen und unsere Stärken ausspielen, dann werden wir gegen Denkingen etwas holen."