1 Rico Finkbeiner (ganz rechts) – hier im Derby gegen Freudenstadt – durfte zuletzt als Mittelfeldspieler ran. Foto: Andreas Wagner

Rico Finkbeiner erzielte fünf Tore beim 6:0-Sieg gegen Marschalkenzimmern. Im Gespräch spricht der 34-Jährige über seinen ungewöhnlichen Einsatz und seinen Werdegang.









Am vergangenen Wochenende gewann der SV Baiersbronn in der Bezirksliga mit 6:0 gegen den SV Marschalkenzimmern. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hatte der SV-Kapitän Rico Finkbeiner, der beeindruckende fünf der sechs Tore erzielte.