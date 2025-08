Als Tabellenfünfter hat der SV Baiersbronn die jüngste Fußballbezirksligasaison abgeschlossen. Wenngleich das Team zwar für die neue Saison noch keine klaren Ziele ausgegeben hat, weiß man beim SVB doch, was nicht passieren sollte.

Auf der Trainerbank hat sich bei der Mannschaft von der Murg ein bisschen etwas verändert. Michel Höck hat sich Kevin Braun angeschlossen. Höck war zuvor in Freudenstadt. Er wird als Co- und Torwarttrainer agieren. Sebastian Braun hatte angekündigt, kürzertreten zu wollen, wird aber noch als Spieler aktiv sein.

Bislang blicken die beiden Trainer auf eine gute Vorbereitung. Im ersten Test siegte der SVB 14:0 gegen den SV Schapbach. Das deutliche Ergebnis gegen den Landesliga-Aufsteiger weiß Braun aber einzuordnen. „Das war mehr oder weniger deren zweite Mannschaft. Die Jungs haben es dann aber auch gut runtergespielt.“ Danach folgte der Sieg beim Murgtalcup.

Bereits gut integriert

In den Spielen habe sich auch gezeigt, dass die beiden Neuen bereits gut integriert sind. Timm Schuler kam von Bezirksliga-Absteiger SV Mitteltal-Obertal. Kevin Schlotter, der zuletzt bei der SG Altheim-Grünmettstetten war, hat sich aufgrund eines Umzuges nach Besenfeld den Baiersbronnern angeschlossen. „Beide sind eine absolute Verstärkung. Sie machen sich gut und haben sich gut integriert.“

Aufgehört hat Janik Frei, das Team verlassen hat Finn Braun. Er ist zurück nach Mitteltal. „Der Abgang schmerzt echt“, gibt Braun zu.

Als Ziel für die Saison 2025/25 haben sich die Trainer und Spieler noch keine klaren Vorgaben gesteckt. „Wir haben noch ein Testspiel und danach ein Trainingswochenende, dann wissen wir es genauer“, so Braun, der aber klar sagt, dass man nicht schlechter werden will als zuletzt. „Wir hatten in der Hinrunde eine schlechte Phase mit mehreren Rotsperren. Da haben wir etliche Punkte verloren, die am Ende gefehlt haben“, blickt der Spielertrainer zurück. „Wenn wir es schaffe, durchzuziehen, dann ist was möglich. Wir gehören aber auf jeden Fall unter die ersten Fünf.“

Persönliches Ziel

Ganz klar ist für Braun , dass er im Pokal „weit kommen“ will. Einfach werde das aber nicht, da bei den Pokalspielen unter der Woche oft nicht der gesamte Kader beisammen ist.

Was die Konkurrenz für die anstehende Saison angeht, hat der Coach diese im Blick, aber er weiß: „Wer Favorit ist, ist schwer einzuschätzen. Ich denke es wird vorne wieder relativ ausgeglichen und offen bis zum Schluss.“ Was die Absteiger angeht, rechnet er in dieser Spielzeit die Wittendorfer und Dornhaner nicht als direkte Favoriten um den Wiederaufstieg ein.

Der letzte Test ist am Samstag gegen den A-Ligisten VfR Klosterreichenbach. Los geht es für den SVB mit einem Heimspiel gegen den FV Grün-Weiß Ottenbronn am 24. August. Die erste Pokalrunde findet am 17. August statt.