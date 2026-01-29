SV Baiersbronn: Mit Sebastian Braun führt ein Mittelfeldspieler die Torjägerliste an

14 Treffer hat Sebastian Braun bereits erzielt – mehr als manch junger Stürmer. Doch eines ist klar: Ohne den Druck des Traineramts spielt es sich deutlich befreiter.

37 Jahre, defensiver Mittelfeldspieler und zur Winterpause in der Bezirksliga Nordschwarzwald an der Spitze der Torschützenliste. Sebastian Braun vom SV Baiersbronn freut sich, dass er mit seinen 14 Toren bislang sein Team gut unterstützen konnte, wenn er darüber nachdenkt, warum es so gut läuft, kann er es aber selbst nicht genau sagen. „Ich mache mehr von meinen Chancen, davon bekomme ich auch immer genügend.“ Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er in dieser Spielzeit ohne Verantwortung im Hinterkopf spielen kann, denn bis zuletzt war er Spielertrainer. „Ich habe nicht mehr so viel Stress, muss mich um nichts kümmern und gehe ganz anders in ein Spiel rein“, sagt der Baiersbronner.

Unsere Empfehlung für Sie SpVgg Freudenstadt Landesligist mit Optimismus und zwei personellen Änderungen Harte Monate liegen vor der SpVgg Freudenstadt in der Landesliga Staffel 3. In wenigen Wochen wartet bereits das erste Nachholspiel auf den Aufsteiger. Sein Bruder Kevin Braun ist weiterhin Spielertrainer und war in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Liga. Sebastian Braun hat allerdings keinen falschen Ehrgeiz, wenn es um Tore geht. „Wer die Tore schießt, ist mir egal. Hauptsache wir gewinnen.“ Besonders in Erinnerung ist ihm in dieser Saison das 9:2 gegen die SGM Oberreichenbach/​Würzbach geblieben, als er vier Tore geschossen hatte. „Da haben wir tags zuvor den Kunstrasen noch vom Schnee geräumt, was sich dann gelohnt hat“, sagt der 37-Jährige schmunzelnd.

Nicht ganz zufrieden

Mit Platz drei steht sein Team aktuell gut da. Zufrieden ist der Mittelfeldmann aber nicht. „Wir hatten Höhen und Tiefen. Eine noch bessere Ausgangslage wären drin gewesen, aber wir waren in den letzten Spielen nicht mehr richtig da“, analysiert Braun.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrung für Klaus Faißt Er hat Manuel Faißt und Nathalie Armbruster groß gemacht Im Rahmen der Ehrung zum Trainerpreis des Jahres hat Klaus Faißt aus Baiersbronn einen Sonderpreis für sein langjähriges Engagement erhalten.

Spielerisch sieht er den SV Baiersbronn als die beste Mannschaft in der Liga. „Vor der Pause haben wir aber viele Punkte liegen lassen. Wir müssen konstanter werden, dann ist noch alles drin.“ Das sieht er insgesamt als Schlüssel für die Restsaison und es wird darüber entscheiden, wer um den Aufstieg mitspielt. „Ich denke, es wird bis zum Schluss knapp.“

Höherklassige Stationen

Wegweisend wird dabei gleich die erste Partie, wenn der Tabellenerste SF Gechingen kommt. „Eine gute Ausgangslage für uns ist, dass von unseren 14 Spielen noch 9 daheim sind“, sagt Braun, der vier Jahre bei der SpVgg Freudenstadt (eine Saison Bezirksliga, drei Landesliga) und vier Jahre beim SV Oberachern (drei Oberliga und einmal Verbandsligameister) gespielt hat.

Ob er seinem Team auch in der nächsten Saison erhalten bleibt? „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mit meinen 37 Jahren muss ich schauen, wie lange es noch geht.“