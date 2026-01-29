SV Baiersbronn: Mit Sebastian Braun führt ein Mittelfeldspieler die Torjägerliste an

14 Treffer hat Sebastian Braun bereits erzielt – mehr als manch junger Stürmer. Doch eines ist klar: Ohne den Druck des Traineramts spielt es sich deutlich befreiter.
37 Jahre, defensiver Mittelfeldspieler und zur Winterpause in der Bezirksliga Nordschwarzwald an der Spitze der Torschützenliste. Sebastian Braun vom SV Baiersbronn freut sich, dass er mit seinen 14 Toren bislang sein Team gut unterstützen konnte, wenn er darüber nachdenkt, warum es so gut läuft, kann er es aber selbst nicht genau sagen. „Ich mache mehr von meinen Chancen, davon bekomme ich auch immer genügend.“ Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er in dieser Spielzeit ohne Verantwortung im Hinterkopf spielen kann, denn bis zuletzt war er Spielertrainer. „Ich habe nicht mehr so viel Stress, muss mich um nichts kümmern und gehe ganz anders in ein Spiel rein“, sagt der Baiersbronner.