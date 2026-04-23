SV Althengstett: Trainer Sajko erwartet gegen SG Dornstetten „viel Einsatz“

In der Bezirksliga Nordschwarzwald geht es am Sonntag beim Duell zwischen dem SV Althengstett und der SG Dornstetten um puren Abstiegskampf.
Am Sonntag ab 15 Uhr geht es in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald in Sachen Abstiegskampf in Althengstett in die Vollen, denn der gastgebende SVA trifft auf die ebenfalls gefährdete SGM Dornstetten, die im bisher einzigen Aufeinandertreffen dieser beiden Teams überhaupt in der Hinrunde dank eines Treffers von Felix Burkhardt in der 28. Minute mit 1:0 die Oberhand behielt.