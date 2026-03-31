SV Althengstett: Sportgerichtsurteil im Fall Patriot Behramaj ist da

Nach dem Bezirksliga-Spiel gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach hatte Patriot Behramaj vom SV Althengstett Stunden später den Schiedsrichter auf Instagram angeschrieben und verhöhnt.
Keine Spielsperre kassiert hat Patriot Behramaj vom SV Althengstett vom Sportgericht des Fußballbezirks Nordschwarzwald. Weil er nach der Bezirksliga-Partie gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach den Schiedsrichter Mario Haas (Rottweil) auf Instagram angeschrieben und verhöhnt hatte, muss er nun aber eine Geldstrafe in Höhe von 70 Euro bezahlen.