SV Althengstett: Sportgerichtsurteil im Fall Patriot Behramaj ist da

Keine Spielsperre kassiert hat Patriot Behramaj vom SV Althengstett vom Sportgericht des Fußballbezirks Nordschwarzwald. Weil er nach der Bezirksliga-Partie gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach den Schiedsrichter Mario Haas (Rottweil) auf Instagram angeschrieben und verhöhnt hatte, muss er nun aber eine Geldstrafe in Höhe von 70 Euro bezahlen.

„Abfällig geäußert“ Weil zu den 70 Euro auch noch eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro kommt, spricht Ulrich Bernhard, Pressesprecher des Fußballbezirks Nordschwarzwald von einer „Geldstrafe im dreistelligen Bereich“. In einer Pressemitteilung von Dienstag schreibt er zu dem Urteil: „Nach einer Partie in der Bezirksliga Nordschwarzwald hat sich ein Spieler im Nachhinein in den sozialen Medien abfällig über den Schiedsrichter geäußert. Dass er dies dazu persönlich und mit zeitlicher Verzögerung tat, hat eine neue Qualität entfacht.“

Unter anderem hatte Behramaj in der Nachricht geschrieben, dass Haas „so gut wie jede Aktion falsch gepfiffen“ habe, was aber nicht schlimm sei, denn „jeder hat mal einen sehr schlechten Tag oder ist für die Liga nicht gemacht“. Weiter hieß es: „Es ist vielleicht besser, einfach ein bis zwei Wochen zu pausieren und runter vom Show-Trip zu kommen.“ Behramaj bot Haas Hilfe an, „wenn paar Tipps brauchst, wie man besser pfeift oder wie man reagiert beziehungsweise mit Spielern redet“. Die Nachricht endete mit den Worten: „Ich wünsche dir alles Gute. Ein weiteres Mal werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen, denn ich denke nicht, dass der SVA zulässt, dass du uns noch mal pfeifst, um unser Spiel kaputt zu machen.“

Auf eine Pause gehofft

Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Haas kritisiert, dass solch einen Nachricht einen jüngeren, unerfahreneren Schiedsrichter durchaus aus der Bahn werfen könne. Über die zu erwartende Strafe hatte der 28-Jährige, dessen Vater Sportrichter ist, gesagt: „Er hatte mir in der Nachricht ja nahegelegt, dass ich mal eine Pause einlegen soll. Ich glaube, die braucht er mal. Und er sollte einen Schiedsrichter-Grundkurs besuchen und selbst mal ein Spiel leiten.“ Die erhoffte Spielsperre hat das Sportgericht des Fußballbezirksliga Nordschwarzwald nun aber nicht ausgesprochen.

Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht stand Behramaj im Bezirksliga-Spiel gegen den 1. FC Altburg überraschend nicht im Kader. Am vergangenen Sonntag spielte er im Derby gegen Grün-Weiß Ottenbronn jedoch wieder. Er selbst hatte gegenüber unserer Redaktion angekündigt, seine Sichtweise darlegen zu wollen, da er „zu 100 Prozent im Recht“ sei, dann aber auf Anfragen nicht mehr reagiert. Auch Daniel Mössinger, neuer Leiter der Fußball-Abteilung des SV Althengstett, kündigte auf Nachfrage unserer Redaktion bereits vergangene Woche „zeitnah“ eine schriftliche Stellungnahme zu dem Vorfall an, die jedoch nicht kam.