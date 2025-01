SV Alpirsbach-Rötenbach: Thomas Kalmbach nimmt die Defensive des Bezirksligisten in den Fokus

Thomas Kalmbach nimmt die Defensive des Bezirksligisten in den Fokus

1 Felix Schneider kehrt zurück zwischen die Pfosten. Foto: Andreas Wagner

Thomas Kalmbach hofft mit seinem SV Alpirsbach-Rötenbach auf einen guten Start nach der Winterpause und setzt auf ein paar Rückkehrer.









Aufsteiger SV Alpirsbach-Rötenbach kämpft in der aktuellen Bezirksligasaison um den Klassenerhalt. Mit neun Punkten aus 19 Spielen hat das Team allerdings den Anschluss an den Relegationsplatz beziehungsweise auf die Nichtabstiegsplätze bereits ziemlich verloren. Interimscoach Thomas Kalmbach will seine Mannschaft noch nicht komplett abschreiben, sagt aber: „Den Klassenerhalt als Ziel auszugeben, ist nicht realistisch.“