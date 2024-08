1 Von links nach rechts: Carsten Gaiser, Mert Karaaslan, Elias Blind, Omar Al Aarag, Frank Baumann (Trainer). Foto:

Die Mannschaft von Carsten Gaiser und Frank Baumann schaffte, mit einer überragenden Saison, den Aufstieg in die Bezirksliga. Anders als vor zwei Spielzeiten möchte der SV den Klassenerhalt schaffen.









Der SV Alpirsbach-Rötenbach geht als Aufsteiger in Bezirksliga und mit reichlich Selbstvertrauen in die an diesem Wochenende startende Saison.