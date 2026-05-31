SV Aasen – SV Denkingen: Mehrere Abschiede und eine Galavorstellung

Tevfik Ceylan und der SV Aasen verabschiedeten sich mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen den SV Denkingen in die Sommerpause.
LANDESLIGASV Aasen – SV Denkingen 4:1 (2:1). Mit einer sehr engagierten Leistung hat sich der Aufsteiger mit dem sechsten Platz und dem besten Angriff der Liga (80 Treffer) gegen den Absteiger in die Sommerpause verabschiedet. Dabei lieferte Spielertrainer Tevfik Ceylan eine Galavorstellung ab und war an an allen vier Treffern beteiligt. Durch seine Saisontore 29 und 30 wurde er zusammen mit Jallow Saja vom FC Pfaffenweiler Torschützenkönig.