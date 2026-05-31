SV Aasen – SV Denkingen: Mehrere Abschiede und eine Galavorstellung

LANDESLIGASV Aasen – SV Denkingen 4:1 (2:1). Mit einer sehr engagierten Leistung hat sich der Aufsteiger mit dem sechsten Platz und dem besten Angriff der Liga (80 Treffer) gegen den Absteiger in die Sommerpause verabschiedet. Dabei lieferte Spielertrainer Tevfik Ceylan eine Galavorstellung ab und war an an allen vier Treffern beteiligt. Durch seine Saisontore 29 und 30 wurde er zusammen mit Jallow Saja vom FC Pfaffenweiler Torschützenkönig.

Positives Saisonfazit „Die Jungs haben eine insgesamt super Saison gespielt, wir haben sogar noch die 50-Punkte-Marke geknackt. Zum Abschluss war es nochmals eine gelungene Vorstellung“, so Ceylan nach Abpfiff. Auch für Schiedsrichter Sven Pacher war es ein besonderer Tag. Nach 25 Jahren pfiff er seine letzte Landesliga-Partie auf dem Weg zu seinem Schiri-Ruhestand. Von zahlreichen Kollegen aus dem BSA wurde er in Aasen würdig empfangen.

Derweil mussten die Aasener zunächst nach erfolglosem Anrennen in der 36. Minute durch Gäste-Torjäger Connor Mitchell das 0:1 hinnehmen. Kurz vor der Pause bediente Tevfik Ceylan dann Marco Schmid über außen. Dessen genaue Flanke nahm Frederik Edbauer mit der Brust an und schob ihn am Keeper vorbei zum 1:1 ins Netz. Ein besonderer Moment: Es war Edbauers letzter Treffer für den SVA vor dem Karriereende. Noch vor der Halbzeit blieben die Hausherren am Drücker und legten nach. Bei einer scharf gezogenen Ceylan-Ecke drückte Lukas Kaltenstadler die Kugel zum 1:2 ins eigene Netz (45.). Diesen Schwung nahm Aasen aus der Kabine mit in die zweite Halbzeit.

Ceylan-Doppelpack nach der Pause

In der 58. Minute bekam Ceylan den Ball, setzte im Strafraum zu einem Solo an mehreren Gegenspielern vorbei, ehe er von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte er zum 3:1. Tim Stolz schickte kurze Zeit später Edbauer und der sah den mitgelaufenen Ceylan, der den Querpass zum 4:1-Endstand über die Linie einschob (65.). Weitere Chancen blieben bis zum Ende ungenutzt. „Der Sieg war verdient, wir hätten durchaus noch höher gewinnen können. Der ganze Verein hat in diesem Jahr in allen Bereichen super gearbeitet und sich mit diesem Abschneiden belohnt“, so das Fazit des Spielertrainers.

Aufstellung und Torschützen

SV Aasen: Murawski – Stiglmeier, Ma. Hall, Schmid, Fischerkeller (63. King), Sauter, Albicker, Bruch (69. Fehrenbach), Ti. Stolz, Edbauer (87. Pa. Stolz), Ceylan. Tore: 0:1 Mitchell (36.), 1:1 Ebauer (43.), 2:1 Eigentor (45.), 3:1, 4:1 Ceylan (58./Elfmeter, 65.). Schiedsrichter: Sven Pacher (Brigachtal). Zuschauer: 250.