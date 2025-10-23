SV Aasen – SpVgg. F.A.L.: Der Wunschzettel von Tevfik Ceylan für das Heimspiel – und ein Urlauber

Nach vier Spielen ohne eine Niederlage treffen die Baaremer auf einen Verfolger. Spielertrainer Tevfik Ceylan hat für das wichtige Landesliga-Heimspiel einen Wunschzettel.
Landesliga SBFV: SV Aasen – SpVgg. F.A.L. (Sonntag, 15 Uhr). Die Ziele von Spielertrainer Tevfik Ceylan sind klar formuliert: „Wir wollen unsere Serie fortsetzen, in der Tabelle vor Frickingen bleiben und mit drei weiteren Punkten den siebten Platz festigen, der das Polster auf die Abstiegszone vergrößern würde. Zudem möchten wir möglichst daheim wieder zu Null spielen.“