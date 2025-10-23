SV Aasen – SpVgg. F.A.L.: Der Wunschzettel von Tevfik Ceylan für das Heimspiel – und ein Urlauber

Nach vier Spielen ohne eine Niederlage treffen die Baaremer auf einen Verfolger. Spielertrainer Tevfik Ceylan hat für das wichtige Landesliga-Heimspiel einen Wunschzettel.

Landesliga SBFV: SV Aasen – SpVgg. F.A.L. (Sonntag, 15 Uhr). Die Ziele von Spielertrainer Tevfik Ceylan sind klar formuliert: „Wir wollen unsere Serie fortsetzen, in der Tabelle vor Frickingen bleiben und mit drei weiteren Punkten den siebten Platz festigen, der das Polster auf die Abstiegszone vergrößern würde. Zudem möchten wir möglichst daheim wieder zu Null spielen.“

Die Heimstärke soll dabei helfen. In fünf Partien holte der SVA zehn Punkte und traf bei 19 erzielten Treffern immer mindestens dreimal pro Partie.

Icon League

Ceylan hatte diese Woche erneut zwei Spieltage in der Icon League in Düsseldorf zu bestreiten, wo er bei einer Schuss-Challenge zwei herrliche Treffer erzielte und mit seinem Team The Pack weiter gut im Rennen liegt.

Indes muss er gegen die Linzgauer auf Andreas Albicker (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Ein herber Verlust ist, dass Flügel-Flitzer und Top-Vorbereiter Max Schneider im Urlaub weilt. Dafür kehrt Sebastian Sauert zurück ins Team.

F.A.L.

Die Gäste aus Frickingen indes gewannen erst vier ihrer zehn Partien. Beim 0:1 gegen Pfaffenweiler verschoss Johannes Reichle nach seinem Elfer in Königsfeld erneut gegen einen Schwarzwald-Club einen Strafstoß.

Eine Woche zuvor gab es ein 3:2 in Konstanz. Zuletzt fehlte Torjäger Mark Burgenmeister. Die F.A.L.-Achse um Jannik und Robin Karg sowie Marco Bernecker dagegen steht.