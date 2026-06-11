SV Aasen Landesliga SBFV: Was den Landesliga-Aufsteiger alles ausgezeichnet hat

Die Aasener zählten in der Landesliga zu den Überraschungsteams. Für Spielertrainer Tevik Ceylan hatte dies verschiedene Gründe. Wie es für die Baaremer weitergehen kann.
Beim SV Aasen sind sie nie ganz zufrieden. Vielleicht kommt es über die Jahre durch die stetige Entwicklung der eigenen sportlichen Erfolge mit drei Aufstiegen aus der Kreisliga B seit 2018. Oder ist es das Mitwachsen mit der großen Fußballwelt im benachbarten Öschberghof und dessen Weltklasse-Mannschaften, die seit zwei Jahrzehnten auf der Baar zu Trainingslagern ihre Zelte aufstellen? Verwöhnt von Spanien, dem FC Liverpool, dem FC Barcelona oder demnächst Inter Mailand, steigen die eigenen Ansprüche.