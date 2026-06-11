SV Aasen Landesliga SBFV: Was den Landesliga-Aufsteiger alles ausgezeichnet hat

Die Aasener zählten in der Landesliga zu den Überraschungsteams. Für Spielertrainer Tevik Ceylan hatte dies verschiedene Gründe. Wie es für die Baaremer weitergehen kann.

Beim SV Aasen sind sie nie ganz zufrieden. Vielleicht kommt es über die Jahre durch die stetige Entwicklung der eigenen sportlichen Erfolge mit drei Aufstiegen aus der Kreisliga B seit 2018. Oder ist es das Mitwachsen mit der großen Fußballwelt im benachbarten Öschberghof und dessen Weltklasse-Mannschaften, die seit zwei Jahrzehnten auf der Baar zu Trainingslagern ihre Zelte aufstellen? Verwöhnt von Spanien, dem FC Liverpool, dem FC Barcelona oder demnächst Inter Mailand, steigen die eigenen Ansprüche.

Nach dem Gewinn des Bezirkspokals und des Doubles (2025) überzeugte der SVA mit nun Platz sechs in der Landesliga, Staffel 3 mit 51 Zählern und 80:60 Toren binnen zwölf Monaten erneut. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden. Es lief vieles positiv, doch wir haben noch viel Potenzial an Dingen, die wir verbessern können" , so der sportliche Leiter Stefan Schnekenburger. Dem früheren Torhüter sind die 60 Gegentore „schon um einige zuviel."

Tevfik Ceylan liefert

Wer eben einen Spielertrainer wie Tevfik Ceylan holt, der bekommt keinen Verwalter, sondern einen Gestalter. Der 32-Jährige lebt seine Vision und Philosophie von Fußball vor. Und liefert: 30 eigene Treffer zum Torschützenkönig, viele Elfmeter oder Freistöße – „was mir aber nicht so wichtig ist - die Mannschaft zählt", stellte er sich mal ins defensive Mittelfeld, mal in den Sturm oder agierte als Innenverteidiger. „Da, wo es eben notwendig war, aus taktischen oder personellen Gründen."

Ceylans Fazit zur Runde fällt sehr positiv aus: „Der ganze Verein unterstützt es, lebt es mit. Es macht riesig Spaß, mit unserer Mannschaft, die sich stetig weiterentwickelt, lernt und Kritik annimmt. Wir haben mit oft 250 bis 300 viele Zuschauer und bieten offensiven Fußball. Mir ist ein 4:2 lieber als ein 1:0, wenn gleich mich die 60 Gegentore schon nerven. Da haben wir zu viele Fehler gemacht. Da steckt noch mehr in der Mannschaft."

Gute Mischung

Besonders haben sich die Jungen wie Paul Hall (9 Tore), Tim Stolz (11) oder Moritz Bruch hervorgetan. „Bei uns stimmt der Mix im Team" , konnte er auf die erfahrenen Stürmer Frederick Edbauer (13) sowie Dirk King (4) ebenso bauen wie auf Andreas Albicker, Sebastian Sauter oder Top-Vorbereiter Max Schneider als Achse.

Sechsmal zu Null

Immerhin sechs zu Null-Spiele gab es für Torhüter Valentin Murawski. „80 Tore bedeuten den besten Angriff der Liga, was ich schon beachtlich finde für einen Neuling", freut sich Ceylan. Besonders aber sieht er die Qualitäten, „dass wir gegen die Top-4-Teams nur eines von acht Spielen verloren und 15 Punkte geholt haben. Wir müssen uns noch verbessern in den Spielen gegen Teams hinter uns in der Tabelle, da haben wir zu viel liegen lassen."

Neben den Abgängen von Edbauer (hört auf) und Luis Fritschi (in den USA) konnten bereits Elias Stihl (SG Kirchen-Hausen) und Egor Mattegit (TuS Blumberg) verpflichtet werden. Der Langzeitverletzte Moritz Richter kehrt aus Ceylans Sicht hoffentlich zur neuen Saison wieder zurück.