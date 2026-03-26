SV Aasen Landesliga SBFV: Nach einer lockeren Woche mit vollen Akkus gegen Öhningen
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Tevfik Ceylan strebt mit dem SV Aasen den dritten Sieg in Serie an. Foto: Holger Rohde

Der Landesliga-Aufsteiger hat die nächsten Punkte im Heimspiel gegen den FC Öhningen-Gaienhofen im Visier.

Landesliga: SV Aasen – FC Öhningen-Gaienhofen (Sonntag, 15 Uhr). Nach drei trainingsfreien Tagen greift der SVA wieder an: „Wir wollen daheim gewinnen, nachdem wir das Hinspiel in Öhningen verloren haben. Die Mannschaft hat in Königsfeld eine sehr starke Leistung gezeigt – dies in allen Mannschaftsteilen. Darauf bin ich sehr stolz. Jetzt wollen wir genau da gegen Öhningen ansetzen“, unterstreicht es Aasens Spielertrainer Tevfik Ceylan.

 

Ceylan berichtet: „Die Woche war bei uns einmal entspannt. Der Spaß stand im Vordergrund. Die Spannung wurde dennoch hochgehalten. Der Gegner ist offensiv stark, defensiv haben sie ihre Probleme“, beschreibt Ceylan den Aufsteiger vom Bodensee mit seinen 35:50 Toren.

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Wenn der FC 08 am Samstag (14 Uhr) den FV Ravensburg erwartet, dann will Villingen den Hinrundensieg wiederholen. Doch mittlerweile ist die Elf von Rahman Soyudogru ein Spitzenteam.

Personell ist der Aasener Kader komplett. „Wir werden rotieren, weil es sich von der Tabellensituation her jetzt ergibt“, so Tevfik Ceylan. Bei den Öhningern wird Torjäger Nicolas Grieger nach Saisonende zum Ligakonkurrenten FC Radolfzell wechseln. In der Tabelle sind die Aasener Gäste derzeit Zwölfter, in Abstiegsgefahr und braucht dringend Punkte. Das Öhninger Problem: Auswärts holte Trainer Markus Schoch mit seiner Elf nur einen Sieg und vier Zähler.

 