SV Aasen Landesliga SBFV: Nach einer lockeren Woche mit vollen Akkus gegen Öhningen

1 Tevfik Ceylan strebt mit dem SV Aasen den dritten Sieg in Serie an. Foto: Holger Rohde Der Landesliga-Aufsteiger hat die nächsten Punkte im Heimspiel gegen den FC Öhningen-Gaienhofen im Visier.







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Landesliga: SV Aasen – FC Öhningen-Gaienhofen (Sonntag, 15 Uhr). Nach drei trainingsfreien Tagen greift der SVA wieder an: „Wir wollen daheim gewinnen, nachdem wir das Hinspiel in Öhningen verloren haben. Die Mannschaft hat in Königsfeld eine sehr starke Leistung gezeigt – dies in allen Mannschaftsteilen. Darauf bin ich sehr stolz. Jetzt wollen wir genau da gegen Öhningen ansetzen“, unterstreicht es Aasens Spielertrainer Tevfik Ceylan.