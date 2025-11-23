SV Aasen Landesliga SBFV: Große Fair-play-Aktion von Tevfik Ceylan – verdienter Sieg

Der SV Aasen zeigt eine starke Offensive und Defensive, siegt klar mit 3:0 asuwärts gegen Denkingen. Der Spielertrainer trifft und sorgt für ein tolles Ausrufezeichen.

Landesliga: SV Denkingen - SV Aasen 0:3 (0:2). Die beste Offensive der Liga (42 Treffer) präsentierte sich auch defensiv stark: Mit einer kompakten und konzentrierten Leistung gewann der SV Aasen das Aufsteigerduell auf dem Pfullendorfer Kunstrasen klar und machte einen entscheidenden Schritt, um in der Premierensaison nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

Optimal begann das Spiel für die Gäste: Bereits in der 14. Minute erzielte Max Schneider nach Zuspiel von Tevfik Ceylan das 1:0. Aasen blieb weiterhin am Drücker, und nach einer guten halben Stunde erhöhte Paul Hall aus dem Gewühl auf 2:0 (33.).

Torhüter mit beachtlicher Leistung

In der zweiten Halbzeit verteidigte Schlussmann Valentin Murawski souverän, nachdem der SVD seine stärkste Phase hatte und gefährlich wurde.

Gleichzeitig boten sich den Gästen Räume zum Kontern. Den entscheidenden dritten Treffer setzte Tevfik Ceylan schließlich in der 93. Minute mit dem Schlusspfiff, sein 17. Saisontor.

Große Geste von Tevfik Ceylan

Für eine bemerkenswerte Fair-Play-Aktion hatte Tevfik Ceylan in Pfullendorf der 80. Minute beim Stand von 2:0 für sein Team gesorgt: Nach einem vermeintlichen Foul an ihm im Strafraum gab es einen Elfmeterpfiff gegen die Denkinger. „Ich hab dann gesagt, dass es kein Strafstoß war und der Schiedsrichter konnte ihn zurücknehmen.“ Hauptschiedsrichter Linus Geng (Rötenbach) und sein Assistenten-Gespann Marcel Haberbosch (Mönchweiler) sowie Linus Hofmann (Gutmadingen) werden für die besondere Situation in der 80. Minute beim Verband eine Meldung einreichen.

Die Stimme

Aasens Co-Trainer Thomas Minzer zog ein zufriedenes Fazit nach diesem souveränen Dreier: „Das 3:0 ohne Gegentor macht uns natürlich glücklich. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg. In der Viertelstunde nach der Pause hatten wir allerdings Glück, dass Denkingen drei sehr gute Chancen nicht nutzte. Wir selbst hatten ebenfalls Möglichkeiten, das Spiel früher zu entscheiden. Am Ende hat alles gepasst, wir haben gut verteidigt, und die drei Punkte sind sehr wichtig.“

Die Statistik

SV Aasen: Murawski - Fritschi, Schmid, Fehrenbach (60. Stiglmeir), Albicker, Bruch (60. Edbauer), Sauter, Tim Stolz (79. Pa. Stolz), Schneider, Ceylan, Pa. Hall.

Tore: 0:1 Schneider (14.), 0:2 Pa. Hall (33.), 0:3 Ceylan (90.+3).

Schiedsrichter: Linus Geng (Rötenbach).

Zuschauer: 150.