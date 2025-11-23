SV Aasen Landesliga SBFV: Große Fair-play-Aktion von Tevfik Ceylan – verdienter Sieg

Der SV Aasen zeigt eine starke Offensive und Defensive, siegt klar mit 3:0 asuwärts gegen Denkingen. Der Spielertrainer trifft und sorgt für ein tolles Ausrufezeichen.
Landesliga: SV Denkingen - SV Aasen 0:3 (0:2). Die beste Offensive der Liga (42 Treffer) präsentierte sich auch defensiv stark: Mit einer kompakten und konzentrierten Leistung gewann der SV Aasen das Aufsteigerduell auf dem Pfullendorfer Kunstrasen klar und machte einen entscheidenden Schritt, um in der Premierensaison nicht in den Abstiegskampf zu geraten.