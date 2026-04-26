SV Aasen Landesliga SBFV: Aufsteiger erlebt einen „gebrauchten“ Sonntagnachmittag

Der FC Singen 04 um Coach Christian Jeske dominiert in Aasen mit 4:1. Tevfik Ceylan spricht von „wertvollen Erlebnissen“ für sein Team.
Landesliga SBFV: SV Aasen - FC Singen 04 1:4 (0:3). Einen deftigen Ausrutscher gab es für den SVA gegen abstiegsbedrohte Gäste am Sonntagnachmittag. Die Singener legten konsequent los und hatten in Doppeltorschütze Felix Wäschle in der 17. und 35. Minute den Wegbereiter zum 0:1 und 0:2. Vier Minuten später fiel sogar der dritte Treffer durch Michael Svistunov (39.).