SV Aasen Landesliga SBFV: Aufsteiger erlebt einen „gebrauchten“ Sonntagnachmittag

Der FC Singen 04 um Coach Christian Jeske dominiert in Aasen mit 4:1. Tevfik Ceylan spricht von „wertvollen Erlebnissen“ für sein Team.

Landesliga SBFV: SV Aasen - FC Singen 04 1:4 (0:3). Einen deftigen Ausrutscher gab es für den SVA gegen abstiegsbedrohte Gäste am Sonntagnachmittag. Die Singener legten konsequent los und hatten in Doppeltorschütze Felix Wäschle in der 17. und 35. Minute den Wegbereiter zum 0:1 und 0:2. Vier Minuten später fiel sogar der dritte Treffer durch Michael Svistunov (39.).

Nach der Pause versuchten die Hausherren besser dagegenzuhalten und hätte in der 54. Minute schon verkürzen können. Tevfik Ceylan hatte allerdings Pech und schoss einen Strafstoß gegen den Pfosten. Dirk King machte dennoch den Treffer. Nach einem hohen Ball von Max Schneider und einer Kopfballverlängerung von Tevfik Ceylan lief er alleine auf den Torhüter zu und traf zum 1:3 (64.).

Singen ließ sich die Butter jedoch nicht mehr vom Brot nehmen und erhöhte auf 1:4 durch Robin Schonhardt (64.). In den letzten 30 Minuten passierte nichts mehr.

Fazit von Tevfik Ceylan

Der Aasener Spielertrainer Tevfik Ceylan resümierte enttäuscht: „Wir haben die Partie in den ersten 45 Minuten verloren. Die Niederlage war verdient. Da waren wir nicht mit dem Kopf bei der Sache. Solche Erlebnisse sind wertvoll, denn die zweite Halbzeit war in Ordnung.“

Statistik

Tore: 0:1, 0:2 Wäschle (17., 35.), 0:3 Svistunov (39.), 1:3 King (54.), 1:4 Schonhardt (64.). Besonderes Vorkommnis: Ceylan schießt Elfmeter an den Pfosten (54.).

Schiedsrichter: Patrice Blettermann (Steinmauern).

Zuschauer: 250.