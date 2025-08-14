SV Aasen Landesliga: Direkt aus den USA – Tim Stolz könnte schon zum Auftakt wieder ran

Zum Landesliga-Start kehrt Neuzugang Tim Stolz aus den USA zurück und verstärkt den SV Aasen. Spielertrainer Tevfik Ceylan muss beim Debüt auf einige Spieler verzichten.
Landesliga: Das Eigengewächs Tim Stolz läuft ab sofort wieder für den SV Aasen auf. Der Mittelfeldspieler aus der Aasemer Fußball-Familie Stolz war maßgeblich daran beteiligt, dass der SVA in den Jahren 2018 und 2019 zwei Aufstiege in Folge feiern konnte und ab 2019 in der Bezirksliga antrat. Bereits 2018 half er als A-Jugendlicher bei den letzten Saisonspielen und in der Relegation aus.