SV Aasen Landesliga: Direkt aus den USA – Tim Stolz könnte schon zum Auftakt wieder ran

Zum Landesliga-Start kehrt Neuzugang Tim Stolz aus den USA zurück und verstärkt den SV Aasen. Spielertrainer Tevfik Ceylan muss beim Debüt auf einige Spieler verzichten.

Landesliga: Das Eigengewächs Tim Stolz läuft ab sofort wieder für den SV Aasen auf. Der Mittelfeldspieler aus der Aasemer Fußball-Familie Stolz war maßgeblich daran beteiligt, dass der SVA in den Jahren 2018 und 2019 zwei Aufstiege in Folge feiern konnte und ab 2019 in der Bezirksliga antrat. Bereits 2018 half er als A-Jugendlicher bei den letzten Saisonspielen und in der Relegation aus.

Insgesamt stand Stolz 87-mal für den SVA auf dem Platz und erzielte dabei 59 Tore: Platz fünf in der seit 1995 geführten SVA-internen Torjägerliste.

Zur Saison 2022/23 wechselte er zur DJK Donaueschingen und feierte dort direkt die Landesliga-Meisterschaft, wobei er in 28 Ligaspielen neun Tore erzielte. Ab 2023 absolvierte er in Cincinnati seinen Master und spielte über ein Stipendium für die College-Mannschaft der Thomas More University.

Eigengewächs kehrt zurück

Nun zieht es Tim Stolz für einige Monate zurück in die Heimat, um das Team von Trainer Tevfik Ceylan zu verstärken. Stolz selbst sagt: „Ich freue mich riesig, wieder zurück bei meinem Heimatverein zu sein. Die Bedingungen und die Stimmung im Verein sind herausragend, und ich kenne bereits jeden aus der Mannschaft. Ich hoffe, dass ich meine Stärken schnellstmöglich einbringen und der Mannschaft bei ihrer Entwicklung helfen kann.“

SV Aasen - SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). Der Aufsteiger steht motiviert in den Startlöchern für seine Rückkehr in die Landesliga. Gleich mit einem spektakulären personellen Zuwachs: Neuzugang Tim Stolz ist an Bord.

Ziel des SVA ist ganz klar: „Wir wollen einen guten Start hinlegen und möglichst gewinnen. Das wäre natürlich schön. Und ich bin guter Dinge“, so Kapitän Manuel Hall. Gegen die Gäste aus dem Raum Konstanz, die in der letzten Runde nach langem Abstiegskampf gerade noch so den Klassenerhalt einspielten, wird es keine einfache Aufgabe. Die SG Dettingen-Dingelsdorf um die Trainer Benjamin Winterhalder/Yannick Stadelhofer gilt als passsicheres, spielstarkes Team.

Eine enorme Verstärkung

Im Pokal gab es jedoch ein deftiges 2:5 gegen den SV Denkingen. SVA-Spielertrainer Tevfik Ceylan zeigt auf, „dass wir uns ganz normal vorbereiten. Wie im Pokal immer mit einer guten Einstellung. Es muss unser Anspruch sein, daheim dreifach punkten zu wollen. Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken.“

Personell fehlen Dirk King, Moritz Richter und Patrick Stolz (alle im Urlaub). Sebastian Sauter muss gesperrt (aus der letzten Saison bei der DJK Donaueschingen) passen.

Zu Tim Stolz meint Ceylan: „Er ist eine enorme Verstärkung, war schon im Training. Wir schauen, wie wir ihn schnellst möglich ins Team einbauen.“