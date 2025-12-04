SV Aasen – FV Möhringen: Zwei Tormaschinen, eine Zu-Null-Serie und eine klare Erwartung von Ceylan

Mit einem spannenden Bezirksderby zweier Landesliga-Tormaschinen geht es in Aasen auf die Zielgerade in Richtung Winterpause.
Landesliga: SV Aasen – FV Möhringen (Sonntag, 15 Uhr). Nicht nur mit Glühwein und Bratwurst dürfte es den Fans einen Tag nach Nikolaus warm ums (Fußball) Herz werden. Wenn die beiden Teams von der Baar und der Donau aufeinandertreffen, verspricht die Statistik viele Tore. Im Hinspiel fielen fünf Treffer. Die beiden besten Angriffsreihen der L3 stehen sich gegenüber (44:41).