SV Aasen – FC Pfaffenweiler: Derbyzeit, erhoffte 500 Fans und jede Menge gegenseitiger Respekt

Der Landesliga-Tabellenführer aus Pfaffenweiler erwartet ein heißer Tanz auf der Baar beim erfolgreichen Aufsteiger. Hinter einigen Spielern stehen noch Fragezeichen.

Landesliga: SV Aasen – FC Pfaffenweiler (Sonntag, 15 Uhr). Das dritte große Schwarzwald-Derby in der Landesliga in dieser Saison steht an: Beide Teams hoffen bei gutem Herbstwetter auf eine stattliche Zuschauerkulisse von 400 bis 500 Fans. Der Spitzenreiter aus Pfaffenweiler ist auf dem Papier Favorit und doch sprechen beide Trainer sehr respektvoll über den Gegner und eine aktuell positive Tatsache: „Es ist schön, wie die Schwarzwälder Dorfvereine derzeit den Bodensee-Clubs Paroli bieten – dies mit Kameradschaft und Vereinsgemeinschaft.“

Die beiden Spielertrainer haben übrigens eine gemeinsame Vergangenheit: Teyfik Ceylan (32) und Jonas Schwer (31) spielten einst vor 15 Jahren für eine eine Saison lang gemeinsam bei den A-Junioren des FC 08 Villingen.

Tevfik Ceylan blickt voraus

„Pfaffenweiler hatte bisher schon Qualität, jetzt haben sie noch mehr Substanz. Mich wundert nicht, dass sie in der Tabelle so weit da oben stehen. Der Verein hat sich seit zwei, drei Jahren toll entwickelt. Ich freue mich mich riesig auf das Spiel“, so der Aasener Spielertrainer. Direkt auf die sportlichen Details des Duells mit dem Tabellenführer geschaut, „ist es ein Derby. Da zählen andere Dinge. Wir werden versuchen, unsere Chancen herauszuarbeiten und dann die Tore zu erzielen. Pfaffenweiler ist defensiv sehr kompakt, in der Offensive ebenfalls sehr stark besetzt. Wir müssen unsere individuellen Fehler weiter minimieren. Insgesamt können wir mit der Ausbeute bisher sehr zufrieden sein“, weiß Tevfik Ceylan allerdings, dass der zehnte Platz für sein Team – mit nur drei Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone – kein Ruhekissen bietet.

Die Personalsituation beim SV Aasen sieht gut aus: Max Schneider ist nach seinem Urlaub zurück. Manuel Hall wurde in Konstanz nach Verletzungspause noch geschont, so dass mit dem Kapitän und Innenverteidiger gegen Pfaffenweiler wieder zu rechnen sein wird. Ersatzkeeper Nico Steiert war zuletzt noch Rot-gesperrt.

Das Statement von Jonas Schwer

„Mir ist bewußt, welche Qualität Aasen mit seinen individuell starken Spielern auf den Platz bringt. Die meisten kenne ich ja noch sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit bei der DJK Donaueschingen. Sie schießen viele Tore, für einen Aufsteiger bemerkenswert.“

Sie sind offensiv sehr treffsicher, bei Standards sind sie stark. Es wird ein richtig knackiges Auswärtsspiel. Dazu ist ein Derby was immer seinen Reiz hat. Da wissen wir schon was uns erwartet.“

Personell ist die Lage beim FC Pfaffenweiler mit einigen Fragezeichen behaftet: „Wir hatten nach dem Hegeau-Spiel doch einige angeschlagene Spieler. Unsere Physiotherapeutin Sara Höhe hatte einiges zu tun, aber wir schauen, wer bis Sonntag wieder fit wird“, erklärt Jonas Schwer.

Der Spielertrainer musste in dieser Woche aufgrund Leistenbeschwerden eine Pause einlegen. Ebenfalls pausieren musste Nico Anders. Der Mittelfeldmotor hatte sich gegen Hegau ernster verletzt. „Da werden wir erst kurzfristig sehen ob und wie er einsatzfähig wird“ so Jonas Schwer.