SV Aasen – FC Pfaffenweiler: Derbyzeit, erhoffte 500 Fans und jede Menge gegenseitiger Respekt

Der Landesliga-Tabellenführer aus Pfaffenweiler erwartet ein heißer Tanz auf der Baar beim erfolgreichen Aufsteiger. Hinter einigen Spielern stehen noch Fragezeichen.
Landesliga: SV Aasen – FC Pfaffenweiler (Sonntag, 15 Uhr). Das dritte große Schwarzwald-Derby in der Landesliga in dieser Saison steht an: Beide Teams hoffen bei gutem Herbstwetter auf eine stattliche Zuschauerkulisse von 400 bis 500 Fans. Der Spitzenreiter aus Pfaffenweiler ist auf dem Papier Favorit und doch sprechen beide Trainer sehr respektvoll über den Gegner und eine aktuell positive Tatsache: „Es ist schön, wie die Schwarzwälder Dorfvereine derzeit den Bodensee-Clubs Paroli bieten – dies mit Kameradschaft und Vereinsgemeinschaft.“