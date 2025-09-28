SV Aasen, FC 08 Villingen U21: Ceylan-Elf bejubelt Kantersieg, Nullachter den ersten Dreier

Perfekter Sonntag für Landesligist SV Aasen und Verbandsligist FC 08 Villingen II. Aasen gelingt ein 5:0-Erfolg, die Nullacht-Reserve feiert den ersten Saisondreier.
Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - SF Elzach-Yach 2:1 (2:0). Diesmal hat es gereicht: Zum dritten Mal hintereinander gingen die Nullachter mit einer Halbzeitführung in die Kabine. Das klare Ziel: Nun den Vorsprung bis ins Ziel zu bringen. Und es reichte! Der erste Saison-Dreier ist für die Villinger U21 perfekt. Matchwinner Noah Kälble erzielte einen Doppelpack. Wie genervt die Elzacher waren, zeigte sich bei insgesamt zehn gelben Karten (4/6) auf beiden Seiten, davon allein vier für die Gäste in der Nachspielzeit.