SV Aasen, FC 08 Villingen U21: Ceylan-Elf bejubelt Kantersieg, Nullachter den ersten Dreier

Perfekter Sonntag für Landesligist SV Aasen und Verbandsligist FC 08 Villingen II. Aasen gelingt ein 5:0-Erfolg, die Nullacht-Reserve feiert den ersten Saisondreier.

Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - SF Elzach-Yach 2:1 (2:0). Diesmal hat es gereicht: Zum dritten Mal hintereinander gingen die Nullachter mit einer Halbzeitführung in die Kabine. Das klare Ziel: Nun den Vorsprung bis ins Ziel zu bringen. Und es reichte! Der erste Saison-Dreier ist für die Villinger U21 perfekt. Matchwinner Noah Kälble erzielte einen Doppelpack. Wie genervt die Elzacher waren, zeigte sich bei insgesamt zehn gelben Karten (4/6) auf beiden Seiten, davon allein vier für die Gäste in der Nachspielzeit.

Doppelpack von Noah Kälble Zunächst sorgte Kälble sorgte in der 20. Minute für die 1:0-Führung der Nullachter. Damit jedoch nicht genug: Der gebürtige Fischbacher legte sechs Minuten später einen Doppelpack zum 2:0 nach. Mit viel Einsatz, Laufarbeit und taktischer Disziplin boten die jungen Nullachter dem gereizten Elzach-Team weiter die Stirn.

Doch die Villinger konnten jedoch in der zweiten Hälfte den entscheidenden dritten Treffer nicht mehr nachlegen. So wurde es durch den 1:2-Anschluss der Gäste in den letzten 20 Minuten noch einmal spannend. Mit viel Leidenschaft brachte die U21 das 2:1 ins Ziel.

Die Stimmen

Trainer Ralf Hellmer und Spielertrainer Frederick Bruno freuten sich über den ersten Sieg: „Endlich haben wir uns belohnt und konnten das Spiel nach einer wieder guten ersten Halbzeit am Ende heimbringen. Die Jungs haben sich diesen Dreier absolut verdient. Wir haben immer daran geglaubt, dass der Knoten irgendwann platzt.“

Statistik

Tore: 1:0, 2:0 Noah Kälble (20., 26.), 2:1 Jonas Ohnemus (70.).

Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen-Gaienhofen).

Zuschauer: 120.

SV Aasen – FC Überlingen 5:0 (2:0). Nach zwei Niederlagen in Folge kam der Aufsteiger gegen den sieglosen Tabellenletzten zu seinem dritten Saisonsieg. Dieser war souverän und überaus verdient. Bei zahlreichen weiteren Chancen wären sogar noch mehr Treffer der besten Offensive der Liga möglich gewesen.

Der SVA erwischte einen Blitzstart: Frederik Edbauer beendete seine Ladehemmung mit dem schnellen 1:0. Max Schneider hatte geflankt. Beim 2:0 bediente Edbauer dann Schneider (28.).

SVA-Keeper Valentin Murwaski verhinderte bei einem direkten Freistoß von Marc Kuczkowski mit einer Glanztat den Anschluss.

Besser machte es in der zweiten Hälfte Paul Hall, der eiskalt zum 3:0 einnetzte (64.). 120 Sekunden später war die Partie entschieden, weil Sebastian Sauter eine Schneider-Ecke mit der Brust über die Linie bugsierte und auf 4:0 stellte. Für den 5:0-Endstand sorgte Tevfik Ceylan erneut nach einem Schneider-Zuspiel (74.).

Die Stimme

Aasens Spielleiter Stefan Schnekenburger zeigte sich sehr zufrieden: „Bei uns ist es sehr gut gelaufen, wir sind früh in Führung gegangen. Überlingen war nicht so schlecht. Wir haben unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen.“

Die Statistik

Tore: 1:0 Frederik Edbauer (4.), 2:0 Max Schneider (28.), 3:0 Paul Hall (64.), 4:0 Sebastian Sauter (66.), 5:0 Tevfik Ceylan (74.). Schiedsrichter: Jannik Warken (Meßkirch). Zuschauer: 230.