Susanne Steudten in ihr Amt eingeführt: Das ist die neue Leiterin des Lahrer Polizeireviers

Susanne Steudten hat vor knapp vier Wochen die Leitung des Lahrer Polizeireviers übernommen. Am Freitag ist die 46-Jährige aus Berghaupten nun auch offiziell in ihr neues Amt eingeführt worden.

Es sei eine intensive Zeit gewesen, sagte Steudten über ihren Start auf dem Revier, wo sie am 16. September das Chefbüro bezogen hat. Sie ist dort nun die Vorgesetzte von mehr als 100 Polizisten, von denen die meisten bei ihrer Amtseinführung am Freitagmittag auch anwesend waren, ebenso wie Vertreter von Stadt, Justiz und Blaulichtdiensten. Zum Abschluss der Feierstunde im proppenvollen Versammlungsraum hielt sie eine kurze Ansprache, in der sie sich für einen „offenen, ehrlichen Umgang“ aussprach. Als sie 1998 bei der Bepo in Rastatt anfing, hätte sie sich nicht träumen lassen, einmal ein Polizeirevier zu leiten, betonte Steudten, die heute im Rang einer Polizeioberrätin ist.

In den vergangenen Jahren hat sie es geschafft, Karriere zu machen und zwei Kinder großzuziehen, die heute zehn und 16 Jahre alt sind. Nach ihrer Ausbildung war sie bei verschiedenen Polizeidienststellen in Südbaden, von 2011 bis 2013 absolvierte sie dann ein Masterstudium an der Hochschule für Polizei. 2016 wechselte sie zum Polizeipräsidium Offenburg, wo sie in verschiedenen Funktionen tätig war, unter anderem als Leiterin des Führungs- und Lagezentrums. Zuletzt leitete sie in Teilzeit („zwischen 60 und 90 Prozent“) das Referat Prävention.

Von September 2023 bis August 2024 legte Steudten ein Sabbatjahr ein. Während dieser Zeit lief auch das Auswahlverfahren für die Leitung des Lahrer Polizeireviers, bei dem sie sich gegen starke Konkurrenz durchsetzte, wie am Freitag von mehreren Seiten zu hören war.

Immer mehr Frauen kommen bei der Polizei in Führungspositionen

Die Revierleitung ist natürlich ein Vollzeitjob, aber das gehe nun schon, da ihre Kinder älter seien, sagte Steudten unserer Redaktion. An ihrer neuen Aufgabe reize sie, dass sie damit zur klassischen Polizeiarbeit zurückkehre, schließlich habe sie 1998 als Streifenpolizistin begonnen. Aber ihr gefalle auch, dass in der Revierleitung strategisches Denken gefragt sei. Am wichtigsten sei ihr das Engagement für die Sicherheit der Bürger – und dass die Polizisten gesund von ihren Einsätzen zurückkommen.

Polizeipräsident Jürgen Rieger betonte in seiner Ansprache, dass Steudtens Karriere „kontinuierlich nach oben verlaufen“ sei. Immer mehr Frauen würde bei der Polizei in wichtige Führungspositionen kommen. So habe man beim Offenburger Präsidium mittlerweile drei Revierleiterinnen. „Täglich bringen sie ihre Empathie, ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre besonderen Qualitäten ein“, sagte Rieger. Auch bei Steudten lobte er „soziale und kommunikative Kompetenzen“, außerdem sei sie „sehr neugierig auf das Leben“. In ihrer Jugend habe sie länger in den USA gelebt.

Steudten habe eine sehr fordernde Aufgabe übernommen, schließlich trage sie nun die Verantwortung für mehr als 100 Mitarbeiter, nachdem es vorher, bei der Prävention, 20 gewesen seien, betonte Rieger. Und sie müsse sich um die Sicherheitsbelange von mehr als 120 000 Menschen im Einzugsgebiet des Reviers kümmern.

Uwe Holzer, der Vorsitzende des Personalrats beim Polizeipräsidium, betonte ebenfalls die Größe der Fläche – von Schuttertal bis Meißenheim –, für die das Revier zuständig ist. Entsprechend werde Steudten keine Fünf-Tage-Woche haben, prophezeite er ihr – weil sie als Leiterin oft gefragt sein werde, auch in ihrer Freizeit. Auch Iris Janke, die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, sagte zu Steudten, dass sie nun viele Aufgaben habe, darunter die, „das nahbare Gesicht der Polizei vor Ort“ zu sein.

OB Ibert heißt Steudten in der Stadt willkommen

Glückwünsche und das Angebot zur guten Zusammenarbeit kamen auch von Markus Ibert. Der OB hieß Steudten in Lahr willkommen und sagte, dass Stadt, Polizei und KOD hier seit jeher gut zusammen wirken würden.

Bei ihrer Amtseinführung wurde die neue Revierleiterin von ihrem Ehemann und ihren Eltern begleitet und musste natürlich viele Hände schütteln. Im Versammlungsraum im obersten Stockwerk des Polizeireviers herrschte eine fröhliche Stimmung. Sängerin Isabell Greber trug zwei Lieder vor, die Steudten ausgesucht hatte („An Tagen wie diesen“, „Ich wünsch mir“), und nach dem offiziellen Teil gab es im Foyer Fingerfood und Getränke, die der Polizeichor ausschenkte.

Diese Geschenke hat sie erhalten

Susanne Steudten wurde bei ihrer Amtseinführung natürlich mit Blumensträußen eingedeckt, darüber hinaus erhielt sie badischen Wein. Ein originelles Geschenk hatten OB Markus Ibert und Lucia Vogt, die Leiterin des Ordnungsamts: Sie brachten Feinkost-Sirup aus Chrysanthemen, den es in diesem Jahr neu unter den Souvenirs der Blumenschau gibt. Das für Steudten schönste Mitbringsel übergab Polizeipräsident Jürgen Rieger: ihre Ernennungsurkunde als Revierleiterin.