1 Frank Schroft, Reinhold Schuttkowski und die Familie Stephan (von links) bei der Verabschiedung Susanne Stephans aus dem Pfarramt Ost in der Meßstetter Lamprechtskirche Foto: Werner Trick

Im September 2015 hat Susanne Stephan ihre Stelle im Pfarramt Meßstetten Ost angetreten und in ihrer Arbeit als Seelsorgerin auch mal ungewöhnliche Ansätze gewagt. Nun ist sie in der Lamprechtskirche aus ihrem Amt verabschiedet worden.









Link kopiert



Über acht Jahre lang hat sich Susanne Stephan in den Dienst der evangelischen Kirchengemeinde in Meßstetten gestellt – nun zieht es sie an die Nordseeküste.