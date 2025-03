Susanne Pohl aus Hechingen: Bei Ausstellung wird sogar ein spektakulärer Raku-Brand gezeigt

1 In ihrer Werkstatt entstehen die Keramik-Gefäße und andere Formen, die Susanne Pohl anschließend unter anderem in ihrem speziellen Raku-Ofen brennt. Ein Spektakel, das sie während ihre Ausstellung vorführt. Foto: Klaus Stopper

Andere werfen Teller an die Wand, um sich abzureagieren, Susanne Pohl macht genau das Gegenteil: „Wenn ich genervt bin, setze ich mich nachts an die Drehscheibe und forme einen Teller, das beruhigt mich“, sagt sie. Nun stellt sie ihre Arbeiten aus.









Link kopiert



Als Fahrlehrerin ist Susanne Pohl sehr bekannt im Hechinger Raum, als Keramikerin aber auch. Die meisten Arbeiten fertigt sie übrigens nicht in genervter Stimmung, sondern einfach aus Freude am Töpfern. Was dabei herauskommt, zeigt sie am Samstag und Sonntag, 8. und 9. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr bei einer Ausstellung in ihren Arbeitsräumen an der Oelserstraße 1. Ein Höhepunkt: Am Sonntagmittag von 14.45 Uhr an ist in ihrem Garten ein Raku-Brand mitzuerleben.