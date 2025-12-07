Survival-Workshop am Buchberg: Vier Männer testen ihre Überlebensfähigkeiten – und gehen an ihre Grenzen

Vier Männer haben ein Survival-Training beim Donaueschinger Umat Bora gebucht. Erschöpfung, Hunger und Kälte fordern sie am Buchberg heraus.
Vier Männer haben sich um ein Lagerfeuer am Buchberg positioniert und wärmen sich die Hände. Es nieselt leicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, als Umut Bora, Leiter eines Survival-Workshops, eine Runde Messer austeilt. „Wir machen jetzt Messertraining“, ruft er: „Passt auf den Blutkreis auf.“ Der Blutkreis, so erklärt er, ist der Abstand um eine Person, wenn sie sich mit ausgestrecktem Arm und Messer einmal um sich selbst dreht und dabei niemanden erwischt.