Surf-Tragödie: Deutscher stirbt beim Surfen an der Algarve

Trotz schneller Hilfe eines Begleiters kann ein Surfer aus Deutschland, der an der Algarve-Küste in Not geriet, nicht gerettet werden. In der Nähe wird zudem weiterhin ein vermisster Tourist gesucht.
Lissabon - Ein Deutscher ist beim Surfen an der Algarveküste tödlich verunglückt. Das Unglück habe sich am Strand Praia do Canal im Kreis Aljezur im Südwesten Portugals ereignet, teilte die Marine mit. Der 39-Jährige könnte beim Betreten des Wassers am Montagnachmittag ausgerutscht und gegen Felsen oder Steine gestoßen sein, bevor er in Not geriet, wie der TV-Sender CMTV und weitere Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten. Nähere Informationen zum Opfer wurden zunächst nicht bekannt.