Supplemente im Winter „Die Überdosierung von Vitamin D kann gefährlich werden“
Carolin Klinger 25.11.2025 - 06:00 Uhr
Zahlreiche Menschen setzen im Winter auf die Einnahme von Vitamin D – doch ist das wirklich sinnvoll? Ein Experte klärt auf.
In der dunklen Jahreszeit kuscheln sich viele lieber Zuhause ein, statt sich draußen im Tageslicht aufzuhalten. Deshalb werben vor allem in den Sozialen Netzwerken viele Influencer und Influencerinnen mit der Einnahme von Vitamin D. Denn dies wird hauptsächlich durch Sonnenlicht in der Haut gebildet und ist essenziell für den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel, was für gesunde Knochen und Zähne wichtig ist. Im Interview erklärt Stephan Scharla, Facharzt für Innere Medizin und Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, wer von der Einnahme wirklich profitiert.