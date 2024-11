Suppenfest als Höhepunkt: So gehen die Interkulturellen Tage in Lahr in die letzte Runde

Ob mehrsprachige Vorlesestunde oder asiatischer Nachmittag beim Scheffel-Gymnasium – auch bei der letzten Woche der Interkulturellen Tage ist in der Stadt wieder einiges los. Höhepunkt ist am Samstag das 16. Internationale Lahrer Suppenfest.

„Kochen, Tanzen und Genießen“ – unter dieses Motto stellt die Verwaltung in einer Pressemitteilung die letzte Woche der Interkulturellen Tage. Diese starteten am 14. Oktober, im Laufe der sechs Wochen werden laut Mitteilung der Stadt rund vierzig Veranstaltungen organisiert. Ziel sei es, die Vielfalt der Lahrer Stadtgesellschaft erlebbar zu machen und das Miteinander zu stärken. Hier listen wir die letzten Veranstaltungen auf.

Mehrsprachige Vorlesestunde in der Mediathek: Menschen aus Lahr lesen am heutigen Donnerstag, 21. November, von 15 bis 16.15 Uhr Geschichten vor – auf Deutsch und in ihren Herkunftssprachen. Alle Interessierten ab fünf Jahren sind laut städtischer Mitteilung eingeladen, sich in ferne Länder, in andere Zeiten und Kulturen entführen zu lassen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07821/91 82 17 oder per E-Mail an mediathek@lahr.de.

Asiatischer Nachmittag beim Scheffel-Gymnasium: Die Kultur-AG der Schule lädt für Freitag, 22. November, von 16 bis 18 Uhr zu einem asiatischen Nachmittag ein. Gemeinsam werden japanische Sushi und vietnamesische Sommerrollen zubereitet. Für die Zutaten und eine Sushi-Matte, die anschließend mitgenommen werden darf, sind fünf Euro zu zahlen. Anmeldungen werden erbeten via E-Mail an kultur.ag@scheffel-gymnasium.de.

Blackwood Soundsystem im Schlachthof: Reggae und seine Botschaft werden seit jeher durch große Boxen an möglichst viele Menschen herangetragen. Mittlerweile gibt es weltweit unzählige Soundsysteme, die in diesem Stil Menschen zusammenbringen und zum Tanzen einladen. Das Blackwood Soundsystem in Lahr hat seit 35 Jahren genau dieses Ziel und lädt zu einem musikalisch interkulturellen Abend am Freitag, 22. November, ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Internationales Suppenfest in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark: Die Gäste sind am Samstag, 23. November, eingeladen, von 12 bis 14 Uhr Suppen aus aller Welt zu kosten und die dazugehörigen Geschichten, Traditionen und Erinnerungen kennenzulernen. Laut Mitteilung der Stadt bieten mehr als 30 Menschen aus Lahr und Umgebung ihre Lieblingssuppe zum Probieren an, von georgischer Khartscho und dem ‚lenticulum de castaneis‘ der Gallo-Römer in Lahr über Suppen aus Portugal, Russland, Pakistan, Ghana, der Türkei, Sri Lanka, Irak, Togo, der Ukraine und Afghanistan bis hin zur typisch badischen Schneckensuppe.

Dazu gibt es erstmals auch Brote aus aller Welt. Dazu zählen kurdisches Nanê Sêle, traditionelles Fladenbrot aus Afghanistan, hausgemachtes Knäckebrot und andere mehr. Das polnische Podpłomyk und Chapati aus Sri Lanka werden sogar vor Ort gebacken und noch heiß den Gästen angeboten, teilt die Stadt mit. Im ‚Kinderkochstudio‘ der städtischen Kinder- und Jugendarbeit erleben die kleinsten Suppenfans in Eigenregie, wie eine Flädlesuppe entsteht. Der Treffpunkt Lahrer Kulturen und die türkische Schule bieten zudem kalte und heiße Getränke, Gebäck und Kuchen an. Erster Bürgermeister Guido Schöneboom eröffnet das Fest um 12 Uhr.

Wer eine Suppe oder ein Brot beisteuern möchte, kann sich noch heute an Telefon 07821/91 05 024 oder 0157/78 86 47 83 wenden oder eine E-Mail an charlotte.morton@lahr.de schicken. Nach erfolgter Anmeldung sollten mindestens fünf Liter der Lieblingssuppe gekocht oder das Lieblingsbrot gebacken und am Samstag gegen 11 Uhr zur Mehrzweckhalle gebracht werden.

Wöchentliche Angebote

Ein Theaterspielen und Singen insbesondere für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren aus der Ukraine wird jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr im Begegnungshaus am Urteilsplatz angeboten. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Café International des Freundeskreis Flüchtlinge läuft jeden Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr im Gemeindesaal am Doler Platz.