Vor seinem Konzert in Oberhausen verspricht Ricky Martin etwas Urlaub vom Alltag. Der «Maria»-Sänger erzählt, wie er den globalen Latin-Pop-Hype erlebt und warum er sich gern noch einmal outen würde.
London - Vor seinem Deutschland-Comeback ist Superstar Ricky Martin die große Vorfreude anzumerken. "Es wird verrückt werden", schwärmt der puerto-ricanische Sänger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Mit dieser Tour war ich bereits fast auf der ganzen Welt – in Lateinamerika, Australien, im Nahen Osten sowie in den USA und Kanada. Aber Europa darf natürlich nicht fehlen."