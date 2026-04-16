Regelwut, ein schwaches Auto und verlorene Vertraute: Max Verstappen hadert mit der Formel 1 und sucht woanders Ablenkung. Was für einen vorzeitigen Abschied des Superstars spricht - und was dagegen.
Berlin - Für den Frustabbau nimmt sich Max Verstappen eine weitere Formel-1-Auszeit auf dem Nürburgring. Bei zwei Sportwagenrennen am Wochenende testet der Niederländer noch einmal für den 24-Stunden-Klassiker im Mai und holt sich erneut den Fahrspaß, der ihm gerade in der Formel 1 fehlt. "Wenn man für 22 Rennen von zu Hause weg ist, dann muss man am Ende etwas in seinem Leben tun, das einem Freude bereitet", sagte Verstappen gerade erst der BBC.