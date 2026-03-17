Superstar auf Abwegen: Misslingt Timothée Chalamet sein Imagewandel?

Lange angehimmelt, plötzlich für arrogant gehalten: Timothée Chalamet, der zum dritten Mal den Oscar verpasst hat, scheint die Gunst von Hollywood und Filmfans zu verlieren. Woran liegt das?
Los Angeles - Hollywoods Goldjunge Timothée Chalamet hat den so begehrten Goldjungen Oscar schon wieder nicht gewonnen. Kritikerlob und ein Sieg bei den Golden Globes schienen den 30-Jährigen Anfang 2026 zum Favoriten auf den Oscar als bester Hauptdarsteller zu machen. Doch stattdessen eine Niederlage – und eine Debatte darüber, wie der einstige Indie-Liebling plötzlich zum umstrittenen Popkultur-Phänomen geworden ist.