Supermond und Komet: Himmlisches Stelldichein auch im Zollernalbkreis

1 Bereits am Vorabend bot der „Supermond“ ein beeindruckendes Bild. Foto: Andrea Schatz

Zwei astronomische Phänomene gab es am Donnerstag am Nachthimmel zu entdecken. Der hellste Supermond des Jahres und der Komet Tsuchinshan-Atlas waren gemeinsam unterwegs.









Am Donnerstagabend war, gute Sicht vorausgesetzt, nicht nur der hellste Vollmond des Jahres zu sehen. Zum sogenannten „Supermond“ gesellte sich ein Komet mit der Bezeichnung C/2023 A3, auch als „Tsuchinshan-Atlas“ bekannt. Seit einigen Tagen zieht der nachts seine Bahn. Laut der Webseite der Sternwarte Zollern-Alb in Brittheim entwickelt sich der Komet wie vorausberechnet und kann voraussichtlich bis Samstag, 19. Oktober, mit bloßem Auge am westlichen Abendhimmel beobachtet werden. Weil Mond und Komet der Erde momentan ziemlich nahe sind, erscheint der Mond größer, und auch der Schweif des Kometen ist sichtbar. Während der Vollmond bereits abnimmt, soll Tsuchinshan-Atlas erst Ende Oktober wieder verblassen.