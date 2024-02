Jetzt hat es Real ganz eilig: In der Filiale auf dem Lindenhof in Oberndorf soll es möglichst schnell leer werden.

Es ist besiegelt – Ende März ist die Filiale auf dem Lindenhof endgültig dicht. Ob es bis dahin aber überhaupt noch viel zu kaufen gibt? Die Filialleitung teilt am Montag mit, das der Ab- und Ausverkauf sofort startet.

Dabei werde es im gesamten Markt „drastische Preisnachlässe“ geben. Alles soll schnellstmöglich raus – auch Warenbestände aus dem Lager. Dabei geht es um Tausende Artikel.

Es kann schnell gehen

Es könnte also schnell gehen, dass es im Real-Markt in den Regalen schon bald sehr übersichtlich wird. Man rechne damit, dass die Angebote „gerade in den stark nachgefragten Sortimenten schnell vergriffen sein werden“, sagt Christos Ntogas, Geschäftsleiter bei Real in Oberndorf. Dabei sind es noch vier Wochen bis zur Schließung.

Die Eigentümerin des Gebäudes ist dann ab 1. April am Zug – auf unsere Nachfrage hatte es neue Informationen zur zukünftigen Planung gegeben, auch was die Postfiliale betrifft.