Die Zukunft der Filiale auf dem Lindenhof ist inzwischen nun doch geklärt. Der Standort bleibt weiter ein Real-Markt.















Oberndorf - Kurz nachdem Real auf unsere letzte Presseanfrage geantwortet hatte und dabei noch angab, dass es keine Neuigkeiten im Hinblick auf den Real-Markt in Oberndorf zu berichten gab, änderte sich dann doch die Lage.

Für den Standort auf dem Lindenhof bedeutet das konkret: Real bleibt weiterhin Real. "Für die Kunden ändert sich nichts", erklärt ein Pressesprecher auf Anfrage. Gleiches gelte auch für die rund 65 Mitarbeiter.

Neuer Investor übernimmt das Unternehmen

Ein neuer Investor übernimmt das Unternehmen mitsamt der restlichen Filialen, die noch nicht an andere Supermarktketten gegangen sind, teilt die Pressestelle weiter mit. Ein Großteil der Realstandorte in Deutschland sind in den vergangenen zwei Jahren an Kaufland, Globus oder Edeka gegangen.

Neben Oberndorf sollen rund 60 weitere Standorte deutschlandweit erhalten bleiben und unter dem bisherigen Namen weiter betrieben werden. Insgesamt rund 5000 Arbeitsplätze seien damit gesichert.

Der Verkauf wurde bereits im Dezember vergangenen Jahres vertraglich vereinbart, so das Unternehmen weiter. Er soll zum 30. Juni diesen Jahres wirksam werden. Der bisherige Inhaber, die SCP Retail Investments, veräußert Real dabei an das Family Office der Unternehmerfamilie Tischendorf sowie ein Team von Real-Managern.