Supermarkt in Frommern evakuiert: Ladendieb setzt Pfefferspray ein

Ein mutmaßlicher Ladendieb setzte in einem Supermarkt in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße in Frommern am Donnerstagabend Pfefferspray ein – das Gebäude musste geräumt werden, mehrere Personen erlitten Reizungen.

Der 26-jährige Tatverdächtige war vom Personal beim Diebstahl einer Wodka-Flasche ertappt worden. Als ein Angestellter ihn ansprach, sprühte der Mann ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Weil sich das Reizgas im Laden verteilte und weitere Mitarbeitende über Beschwerden klagten, wurde der Supermarkt vorsorglich evakuiert. Der verletzte Angestellte kam per Rettungswagen in eine Klinik.

Rund eine Stunde später wurde der Flüchtige in einem Imbiss in der Jahnstraße entdeckt. Bei der Ansprache durch die Polizei griff er erneut in die Tasche – wo sich das Spray befand – und wurde daraufhin zu Boden gebracht und festgenommen.

Doch auch in Gewahrsam zeigte sich der Mann aggressiv: Er trat gegen Polizisten und biss einem Beamten ins Bein. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Der Tatverdächtige stand laut Polizei erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.