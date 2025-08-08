Supermarkt in Frommern evakuiert: Ladendieb setzt Pfefferspray ein

Ein mutmaßlicher Ladendieb setzte in einem Supermarkt in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße in Frommern am Donnerstagabend Pfefferspray ein – das Gebäude musste geräumt werden, mehrere Personen erlitten Reizungen.
Der 26-jährige Tatverdächtige war vom Personal beim Diebstahl einer Wodka-Flasche ertappt worden. Als ein Angestellter ihn ansprach, sprühte der Mann ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Weil sich das Reizgas im Laden verteilte und weitere Mitarbeitende über Beschwerden klagten, wurde der Supermarkt vorsorglich evakuiert. Der verletzte Angestellte kam per Rettungswagen in eine Klinik.